Večernjakova analiza sudskih presuda za ZDS: Suci ujedinjeni protiv ustaške simbolike

Naša analiza sudskog tretmana simbola totalitarizama u 69 presuda koje smo našli na tražilici sudskih odluka, a to nisu sve, urušava neke javne mitove. Riječ je o poučnom štivu za roditelje koji ne vide problem u “ZDS-ovanju” svoje djece, za trijezne i pijane koje ponese atmosfera, navijače, poklonike HOS-ova stila odijevanja, ali i političare, analitičare i novinare koji “ustaše” vide i tamo gdje ih nema, ali i za one koji drže da se ekscesi toleriraju jer očekuju beskompromisnu represiju kakva je bila u bivšem režimu te za one koji drže da je u demokraciji sve dopušteno ili pod domoljublje guraju i povijesne sramote. Pretežući narativ o “ustašizaciji” Hrvatske nakon koncerta na Hipodromu dao je prostora u medijima čak i za nebuloze poput one Franje Habulina da je današnja Hrvatska “light NDH”, a rado se prenosi i kad, recimo, saborska zastupnica Dalija Orešković govori o “vladajućoj ustašiji”. I to ulazi u okvire političke borbe bez rukavica, ali od relevantnih medija ipak se očekuje malo objektivnosti i odgovornosti, a ne samo puko nekritičko prenošenje koje radikalizira javnu scenu i stvara loš dojam o Hrvatskoj. Je li onda bilo korektno etiketirati suludom izjavu predsjednika Srbije kad je rekao da “nema razlike između RH i NDH”.