Naša analiza sudskog tretmana simbola totalitarizama u 69 presuda koje smo našli na tražilici sudskih odluka, a to nisu sve, urušava neke javne mitove. Riječ je o poučnom štivu za roditelje koji ne vide problem u “ZDS-ovanju” svoje djece, za trijezne i pijane koje ponese atmosfera, navijače, poklonike HOS-ova stila odijevanja, ali i političare, analitičare i novinare koji “ustaše” vide i tamo gdje ih nema, ali i za one koji drže da se ekscesi toleriraju jer očekuju beskompromisnu represiju kakva je bila u bivšem režimu te za one koji drže da je u demokraciji sve dopušteno ili pod domoljublje guraju i povijesne sramote. Pretežući narativ o “ustašizaciji” Hrvatske nakon koncerta na Hipodromu dao je prostora u medijima čak i za nebuloze poput one Franje Habulina da je današnja Hrvatska “light NDH”, a rado se prenosi i kad, recimo, saborska zastupnica Dalija Orešković govori o “vladajućoj ustašiji”. I to ulazi u okvire političke borbe bez rukavica, ali od relevantnih medija ipak se očekuje malo objektivnosti i odgovornosti, a ne samo puko nekritičko prenošenje koje radikalizira javnu scenu i stvara loš dojam o Hrvatskoj. Je li onda bilo korektno etiketirati suludom izjavu predsjednika Srbije kad je rekao da “nema razlike između RH i NDH”.
Večernjakova analiza sudskih presuda za ZDS: Suci ujedinjeni protiv ustaške simbolike
Suci za pozdrav ZDS ne kažnjavaju samo HOS na komemoracijama
Marinko Jurasić oči moje ,diko moja ja sam protiv Ustaških simbola i protiv instrumentaliziranje ZDS ,ali kao Hrvatski branitelj u rat sam išao a imao sam tada 5 petero dijece mi smo tada pozdravljali sa Hvaljen Isus i Marija,sa krunicom oko vrata ili na ramenu ili sa ZDS nismo pozdravljali sa Zdravo ,Čaoo ili smrt fašizmu ,ostavite ZDS ,jer sa tim svetim pozdravom se hrani Ljevica ,sekta Ne možemo ,i natikače iz Slovenske ulice mene ,moju obitelj ,prijatelje i Svetu Domovinu Hrvatsku nije napadao ,bombardirao ,rušio progonio ,uništavao ubijao ZDS već crvena zvezda ,kokarda i Beli orlovi ,šiltovi i ine postrojbe sa time se pozabavi i piše dragi moj dobri i pošteni Marinko Jurasić
Čim više će se "ZDS!" kažnjavati, to će se koristiti češće i žešće...
Pa hrvatsko pravosuđe i je jedino dosljedno u ideološkim potpuno besmislenim i bezazlenim incidentima na štetu hrvatske sirotinje koja se želi samo malo zabaviti i provocirati dominantni jugonarativ. U svemu drugom je rastezljivo kao žvaka.