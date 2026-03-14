Sportašica preminula nakon što joj se vratio tumor na mozgu. Imala je tek 35 godina

Bivša engleska mlada reprezentativka i vratarka Amy Carr preminula je u 36. godini nakon borbe s tumorom na mozgu. Carr je tijekom karijere branila za mlade engleske reprezentacije. Prvi put joj je tumor na mozgu dijagnosticiran 2015. godine, a bolest se ponovno pojavila prošle godine.

Unatoč teškoj dijagnozi, Carr je ostala aktivna u humanitarnom radu. Godine 2024. istrčala je Dublinski maraton te pritom prikupila više od 2000 funti za istraživanje tumora na mozgu.

"Slomljeni smo viješću da je bivša engleska mlada reprezentativka Amy Carr preminula. Nakon što joj je 2024. dijagnosticiran drugi tumor na mozgu, posvetila je svoje vrijeme prikupljanju sredstava za važno istraživanje koje može pomoći drugima. Ostaje inspiracija svima", poručili su iz ženske nogometne reprezentacije.

Carr je rođena u Hemel Hempsteadu, a tijekom karijere igrala je za Arsenal, Chelsea i Reading.

"Duboko nas je rastužila vijest da je Amy Carr preminula nakon borbe s tumorom na mozgu", objavio je Chelsea.