Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽNA VIJEST

Sportašica preminula nakon što joj se vratio tumor na mozgu. Imala je tek 35 godina

Valencia
Facebook
VL
Autor
Marko Pavić
14.03.2026.
u 10:31

"Duboko nas je rastužila vijest da je Amy Carr preminula nakon borbe s tumorom na mozgu", objavio je Chelsea.

Bivša engleska mlada reprezentativka i vratarka Amy Carr preminula je u 36. godini nakon borbe s tumorom na mozgu. Carr je tijekom karijere branila za mlade engleske reprezentacije. Prvi put joj je tumor na mozgu dijagnosticiran 2015. godine, a bolest se ponovno pojavila prošle godine.

Unatoč teškoj dijagnozi, Carr je ostala aktivna u humanitarnom radu. Godine 2024. istrčala je Dublinski maraton te pritom prikupila više od 2000 funti za istraživanje tumora na mozgu.

"Slomljeni smo viješću da je bivša engleska mlada reprezentativka Amy Carr preminula. Nakon što joj je 2024. dijagnosticiran drugi tumor na mozgu, posvetila je svoje vrijeme prikupljanju sredstava za važno istraživanje koje može pomoći drugima. Ostaje inspiracija svima", poručili su iz ženske nogometne reprezentacije.

Carr je rođena u Hemel Hempsteadu, a tijekom karijere igrala je za Arsenal, Chelsea i Reading.

"Duboko nas je rastužila vijest da je Amy Carr preminula nakon borbe s tumorom na mozgu", objavio je Chelsea.
Ključne riječi
smrt Amy Carr

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Susjeda3
Susjeda3
10:37 14.03.2026.

Ovo sportaš-ICA?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!