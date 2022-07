Srbi pobijesnili zbog Đokovića, Ivanišević poručio: Ovo je bila us**na godina za njega

Novak Đoković u nedjelju sedmi puta u karijeri osvojio Wimbledona svladavši u finalu Australca Nicka Kyrgiosa 3:1.

Međutim, bodove sa spomenutog Grand Slama nije uknjižio budući da je ATP odlučio kazniti Wimbledon jer nije dozvolio nastup ruskim i bjeloruskim igračima. Đoković je stoga pao na sedmo mjesto svijeta sa 4,770 bodova dok vodeći Danil Medvjedev ima 7.775 bodova.

U Srbiji se ne mogu pomiriti sa tom situacijom i tiše što je Đoković pao na sedmo mjesto na kojem je posljednji put bio u listopadu 2017. godine.

"Antologijska teniska prevara", " Nikada u povijesti bijelog sporta nije se ovako nešto dogodilo", piše srpski Kurir.

Novaku prijeti i oduzimanje 1.200 bodova s US Opena ako ga u međuvremenu ne puste u SAD.

Video - Ivanišević: Đoković je došao s neuređenog Balkana i sve ih porazio, zato ga na Zapadu ne vole

A njegov trener, Goran Ivanišević, za britanske se medije u svom stilu osvrnuo na tešku godinu koja je iza njih.

- Bila je to teška i us**na godina za Novaka. Stigao je poraz u Parizu od Rafe. Naravno, od njega se na Roland Garrosu uvijek može izgubiti, ali u tom sam meču Novaka vidio kao favorita. Stiglo je i ludilo oko bodovanja. No, Grand Slam je Grand Slam, Novaku je ovo 21. i zaslužio ga je - kazao je Ivanišević i komentirao trenutke kad je Đoković bio u 'imigrantskom pritvoru u Australiji iz koje je nakon suđenja i deportiran.

- Nakon toga je trebalo proći puno vremena. Neki se nikad ne oporave od toga. Za mene je to bio veliki šok, a onda možete zamisliti kako je tek bilo njemu. Nevjerojatno je to progurao, to je za mene herojski. Trenirali smo, a nismo znali zašto. To nije lako.

Ivaniševiću je ovo bio sedmi trenerski Grand Slam, a sad ih očekuje odmor.

- Kao što kaže onaj film 'Dugo, toplo ljeto'. To mene sad čeka. Što se tiče US Opena, ovisno o tome hoće li se američki predsjednik Joe Biden predomisliti ili ne. Ako uspijemo otići u SAD bit će predivno, a ako ne, onda ne možemo mnogo napraviti. Svašta se može dogoditi - zaključio je Ivanišević.