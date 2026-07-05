Ovo je prvi četvrtfinalni par koji smo svi čekali: Poznat termin i lokacija sudara titana

Poznat je prvi četvrtfinalni par Svjetskog prvenstva 2026. Maroko i Francuska izborili su plasman među osam najboljih reprezentacija pobjedama nad Kanadom, odnosno Paragvajem.

Maroko je u Houstonu uvjerljivo svladao Kanadu s 3:0, iako su domaćini prvenstva bolje otvorili utakmicu i stvorili nekoliko dobrih prilika. Azzedine Ounahi doveo je Marokance u vodstvo u 50. minuti nakon asistencije Achrafa Hakimija, a u 82. minuti svojim drugim pogotkom praktički riješio pitanje pobjednika. Konačnih 3:0 u osmoj minuti sudačke nadoknade postavio je Soufiane Rahimi nakon još jedne asistencije Brahima Díaza.

Francuska je u Philadelphiji teže od očekivanog slomila otpor Paragvaja i slavila 1:0. Paragvajci su uspješno odolijevali većim dijelom susreta, no u 70. minuti, nakon VAR pregleda, dosuđen je kazneni udarac za Francuze zbog prekršaja nad Désiréom Douéom. Siguran izvođač bio je Kylian Mbappé, kojemu je to bio sedmi pogodak na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Tim je golom Mbappé stigao do 19. pogotka na svjetskim prvenstvima u karijeri, dok je Francuska zabila svoj 150. pogodak u povijesti nastupa na svjetskim prvenstvima.

Maroko i Francuska za plasman u polufinale igrat će u Bostonu 9. srpnja u 22 sata. Bit će to tek treći međusobni susret Francuske i Maroka. Dosad su odigrali dvije utakmice, pri čemu Francuzi imaju jednu pobjedu i jedan remi. Posljednji put sastali su se u polufinalu Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, kada je Francuska slavila 2:0 i izborila finale. Prvi međusobni ogled odigrali su 2007. godine u prijateljskoj utakmici koja je završila rezultatom 2:2. Maroko još uvijek čeka svoju prvu pobjedu protiv Francuske.