Srbi odgovorili na tvrdnju da pokušavaju oteti veliku nadu hrvatskog nogometa

Savez Srbije nije zainteresiran za hrvatskoga nogometaša Bojana Kneževića, prenosi portal Blic, pozivajući se na bliske izvore najvišem tamošnjem nogometnom tijelu.

- Iz nogometnog saveza Srbije ga nitko nije zvao, stožeri A reprezentacije i mlade reprezentacije nisu zainteresirani za njegove usluge - prenosi Blic, samo nekoliko sati što je ovdašnju javnost zatekla vijest da bi vezni igrač Lokomotive, na posudbi iz Dinama, mogao završiti u redovima Orlova.

Koja je informacija točna, teško je reći, ali Knežević je oko podneva u razgovoru s novinarem Večernjeg lista ponovio da je poziv stigao. Istu je informaciju dobio i izbornik mlade hrvatske reprezentacije Nenad Gračan.

- Ne znam još ništa, ali nikad se zna. Daleko je to sve još od nekakvih formalnosti, ako ikad dođe vrijeme za takvu oduku, onda ćemo vidjeti - nije bježao od te teme Knežević.

Sigurno da je ta tema prilično složena, jeste li razgovarali o tome s obitelji?

- Naravno da jesam, uvijek razgovaramo o svemu, ali nogometne odluke na kraju priče donosim sam, tako je bilo i dosad. Jasno da se savjetujem s obitelji, ali na kraju će odluka, bude li za njom potrebe, ovisiti o meni, a obitelj me u mojim odlukama podržava, pa će me tako podržati i u ovoj.

Hrvatska na prvome mjestu

Koliko ste blizu odluci?

- To je sve još daleko, nisam ni blizu da o tome odlučujem, ali nikada se ne zna što život nosi. Ne budem li stalno i dobro igrao u klubu, ne moram se nadati pozivu ni Hrvatske ni Srbije, a ni Mongolije. Sad mi je važno vratiti se u ritam, do kraja se oporaviti od ozljede i redovito igrati, a onda ćemo vidjeti što će biti dalje.

Iz Srbije su vas zvali, znaju da vaš otac ima i putovnicu Srbije pa papirologija zacijelo ne bi bila problem. Uostalom, kad bi bilo većih zapreka, ne bi vas zvali iz Srbije.

- Nazvao me čovjek iz njihova nogometnog saveza. Popričali smo, pitao me jesam li zainteresiran u budućnosti za igranje za Srbiju, pitao me o mojim planovima za budućnost. I rekao sam mu da ćemo vidjeti, da mi je na prvome mjestu igranje za Hrvatsku, ali da ne bih imao ništa protiv toga da igram za Srbiju.

Bili ste dio hrvatske U-21 reprezentacije, pa i kod današnjeg izbornika Gračana, nemate ambicija s Gračanom otići na Euro koji je ta vrsta izborila?

- Ne znam, ali to će, objektivno, biti teško. Nisam bio baš puno u reprezentaciji ni u tim kvalifikacijama, bio sam samo za utakmicu protiv Bjelorusije. Nisam dobivao pozive jer sam bio ili ozlijeđen ili sam imao malu minutažu u klubu. Možda bi me, kad bih u zadnjih šest-sedam utakmica u prvenstvu redovito i jako dobro igrao, izbornik zvao, ali i konkurencija je u toj mladoj reprezentaciji velika, ima jako puno kvalitetnih igrača, sve su to odlični igrači koji, objektivno, imaju prednost u odnosu na mene - skroman je Knežević.

Ove ste sezone doista malo igrali, prvo u Dinamu, a sad vas zbog ozljede nije bilo ni u Lokomotivi u značajnijem broju utakmica?

- Počeo sam redovito igrati u Lokomotivi, a onda mi je prije utakmice s Dinamom na zadnjem treningu puknuo mišić. Sad se polako vraćam, počeo sam trčati, sljedeći tjedan trebao bih početi normalno trenirati s momčadi.

Kakvi su vam klupski planovi, imate li još ugovor s Dinamom?

- Vidjet ćemo, možda bude nekakvih kombinacija na ljeto, ako ne, rado bih još šest mjeseci ostao na posudbi u Lokomotivi, ovdje mi je odlično, i igrači i trener, baš sve - zaključio je Bojan Knežević.

Gračan: Mučile su ga ozljede

Izbornik mlade hrvatske reprezentacije Nenad Gračan čuo je za to da bi Knežević mogao promijeniti reprezentaciju.

- Znam da postoji mogućnost da Knežević ode igrati za Srbiju, no to je uvijek izbor samog igrača. Bilo je takvih slučajeva u kojima su se igrači odlučivali i u našem slučaju, neki su se odlučili za nas, neki nisu. Ne treba prejudicirati, ali naravno da bi mi bilo žao da ode jer hrvatskoj reprezentaciji uvijek treba velik izbor igrača - kaže Gračan.

Kakve su šanse da dobije poziv za Euro?

- Knežević je bio na popisu, nešto je i igrao za reprezentaciju, ali sad je dugo bio ozlijeđen. Pozivi u reprezentaciju najviše ovise o samome igraču, naravno da bi bilo najljepše da su nam svi spremni, da igraju, da su u formi, no u mlađim vrstama to je uvijek problem. Knežević je i ove, pa i prošle godine bio često ozlijeđen. No, vidjet ćemo što će se događati, a na kraju, ponavljam, igrač uvijek sam odlučuje za koga će igrati - zaključio je Gračan.