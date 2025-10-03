Naši Portali
Strani nogomet

Srbi nisu zaboravili incident iz 2014.: Odlučili su ne prodavati ulaznice za utakmicu s Albanijom

VL
Autor
Karlo Koret
03.10.2025.
u 16:50

Svoju odluku objašnjavaju kroz visoki sigurnosni rizik koji dolazi uz utakmicu koja je progalešena utakmicom najvećeg sigurnosnog rizika u Europi te podsjećaju na incident s kvalifikacijske utakmice iz 2014. Tada je susret morao biti prekinut u 42. minuti zbog utrčavanja navijača u teren te tučnjave s nogometašima Albanije

Nogometni Savez Srbije odlučio je kako neće pustiti u prodaju ulaznice za utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Albanije koja se 11. listopada igra u Leskovcu. Ranije danas izbornici obiju reprezentacija Dragan Stojković i Sylvinho objavili su popise igrača za utakmicu koja se ipak neće igrati pred praznim tribinama.

Iz srpskog saveza su poručili kako će se ulaznice za tribine raspodijeliti regionalnim savezima, klubovima, polaznicima škola nogometa i njihovoj roditeljskoj pratnji, stručnim i strukovnim nogometnim organizacijama, službenim sponzorima i gostima FSS-a, akreditiranim predstavnicima medija, kao i medicinskim i drugim ekipama nužnima za realizaciju utakmice.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

Svoju odluku objašnjavaju kroz visoki sigurnosni rizik koji dolazi uz utakmicu koja je progalešena utakmicom najvećeg sigurnosnog rizika u Europi te podsjećaju na incident s kvalifikacijske utakmice iz 2014. Tada je susret morao biti prekinut u 42. minuti zbog utrčavanja navijača u teren te tučnjave s nogometašima Albanije - Upravo iz tog razloga Savez, zajedno s UEFA-om, FIFA-om i svim drugim nadležnim institucijama, poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurali maksimalna sigurnost i regularno održavanje utakmice.

Podsjećamo da je dvoboj između Srbije i Albanije od strane svih nadležnih institucija - FIFA-e, MUP-a Republike Srbije i Saveza - proglašen utakmicom najvišeg sigurnosnog rizika. Specijalno za ovu priliku FIFA u Leskovac šalje dva službenika za sigurnost, a na tribinama neće biti gostujućih navijača, u skladu sa sigurnosnim smjernicama i radi očuvanja reda i sigurnosti svih sudionika događaja - poručili su iz Srpskog nogometnog saveza.

Srbiji je nakon te utakmice prije 11 godina dodijeljenja pobjeda rezultatom 3:0, ali su joj zbog loše organizacije utakmice i oduzeta tri boda. Ova utakmica je i direktan dvoboj za drugo mjestu u skupini, trenutačno u skupini K vodi Engleska s 15 bodova iz pet utakmica, Albanija je druga s osam bodova iz pet utakmica, a Srbija treća sa sedam bodova iz četiri nastupa.

Ova utakmica bit će jedina za Albaniju iz ovog kvalifikacijskog ciklusa, dok će Srbija tri dana kasnije gostovati kod Andore. Tako će obje reprezentacije posljednji ciklus, obaj sredinom studenog, dočekati sa šest odigranih utakmica.

Ključne riječi
prodaja ulaznica kvalifikacije za SP 2026. Albanska reprezentacija srpska nogometna reprezentacija Srpski nogometni savez

