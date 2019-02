Srbi nas prozivaju zbog napada, a što su oni radili po Vukovaru, Škabrnji, Srebrenici...?

Iako će se ovaj vikend igrati i odigrati sve utakmice 14. kola (možda zato što nema hrvatsko-srpskih sučeljavanja), Regionalna vaterpolska liga zapravo je na izdisaju. Ozbiljan udarac zadao joj je subotnji napad splitskih huligana na igrače Crvene zvezde (u jednom kafiću na splitskoj rivi), a dokrajčio ju je ultimatum srbijanskih klubova (ili Vaterpolskog saveza Srbije) da neće igrati u Dalmaciji. Viktor Jelenić, predsjednik VSS-a, sad kaže da su oni zapravo pisali Upravnom odboru lige (računajući valjda da bi Hrvati mogli biti preglasani), ali na kraju se sve svodi na isto.

Nisu na Srbe nego zvezdaše

Da su Srbi rekli da samo Zvezda ne bi igrala (i to samo u Splitu), bilo bi to malo bliže razumu, ali jasno je da Hrvati ne bi pristali ni na to. Pa, zar su Jadran, Mornar i POŠK krivi za bilo što, da bi stalno igrali u gostima. Izgred se uostalom i nije dogodio na bazenu...

Nakon svega što znamo o tom slučaju i što je policija istražila, posve je razvidno da huligani na rivi nisu napali Srbe (jer i Šabac je isti dan igrao pa nije bilo nikome ništa), nego zvezdaše. Čak ni to, nego samo one koji su imali Zvezdina obilježja. E, sad, zašto Dušan Vasić koji je igrao za splitski Jadran i jako dobro poznaje situaciju u gradu pod Marjanom nije upozorio svog suigrača Aleksandra Kralja, bokeljskog Hrvata iz Crne Gore, da mu nije uputno paradirati rivom u Zvezdinu dresu, pitanje je na koje odgovor zna samo on.

Možemo mi sad ulaziti u salonske rasprave o tome je li takva situacija – da se igrači gostujućeg kluba ne smiju šetati gradom u obilježjima svog kluba – normalna (to Split mora riješiti sam sa sobom) i primjerena 21. stoljeću (kako sugerira Zvezdin predsjednik Nebojša Čović), ali isto tako nije “primjereno” bilo ni ono što su Srbi radili u Vukovaru, Škabrnji, Dubrovniku, Srebrenici... u 20. stoljeću pa se ipak dogodilo.

Osudili smo splitske izgrednike, izrazili žaljenje, primili taj izgred kao upozorenje i opomenu svima, i – liga je mogla nastaviti dalje. Isto onako kao što je nastavljena nakon guranja hrvatskog suca u Novom Sadu godinu dana prije. No, Srbi su ustrajali na dramatizaciji, zaoštravanju i ultimatumima. Nisu “spustili loptu na zemlju i smanjili retoriku”, kako im je javno poručio jugaš Željan Konsuo, kao Dubrovčanin uvijek spreman da prednost da diplomaciji, a ne “paljenju vatre” i verbalnim ratovima.

Derbi o kojem mogu sanjati

Ali sve je to na valu Vučićeva zaoštravanja odnosa s Hrvatskom da bi se pred srbijanskom javnošću prikrila prava koncesija koja će uskoro uslijediti – priznanje Kosova. A sad će ispaštati vaterpolo (srpski i hrvatski), ni kriv ni dužan. Ali ako zbog razlaza nije žao klubovima iz Srbije (pitanje je koliko su oni i mogli biti autonomni u odlučivanju), zašto bi bilo žao našima. Mi ipak imamo jaču ligu i jače klubove pa će se tako večeras u Zagrebu (20.15, ulazak slobodan, prijenos na Arenasportu) moći pogledati utakmica o kojoj susjedi mogu samo sanjati. Sastaju se Mladost i Jadran, što je ne samo derbi 14. kola (umiruće) Regionalne lige, nego je to uistinu pravi europski klupski derbi. Žapci, istina, imaju ponešto zdravstvenih problema: Ćuka i Miloša muči viroza, a Lazića neće biti mjesec dana.

– Moramo se probati “pokrpati” i dodatno mobilizirati da u iznimno teškoj i zahtjevnoj utakmici s Jadranom budemo bolji. To što ćemo biti hendikepirani obvezuje nas da damo još više od sebe – poručuje trener Mladosti Zoran Bajić.