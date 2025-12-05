Imamo tri medalje: Pogledajte koje velesile Hrvatskoj gledaju u leđa, popis je impozantan

Hrvatska nogometna reprezentacija, fenomen svjetskog i europskog nogometa, sljedećeg će ljeta nastupiti na svojem 14. velikom natjecanju – od 16 za koliko ih se natjecala od uspostave samostalnosti. Samo jedna usporedba: od Europljana samo su reprezentacije Francuske, Njemačke i Španjolske od 1996. godine bile na svim velikim natjecanjima, Portugal i Engleska sada će ih imati 15, a primjerice Nizozemska 13, dok je Italija izostala s dva posljednja Svjetska prvenstva, a visi joj i treće zaredom.

Sve ovo ilustrira grandioznost naše reprezentacije, čiji je niz sada dosegnuo brojku od osam uzastopnih velikih Fifinih i Uefinih turnira, dakle neprekidno smo prisutni u nogometnoj eliti još od Europskog prvenstva 2012. godine. U tom razdoblju Hrvatska je promijenila petoricu izbornika, Bilića, Štimca, Kovača, Čačića i Dalića, a kontinuitet nastupa za reprezentaciju u tom razdoblju imaju samo dvojica reprezentativaca, Luka Modrić i Ivan Perišić.

Te spomenute 2012. godine, kada je Hrvatska bila počinjala svoju zvjezdanu eru, Zlatko Dalić bio je mlađahni, 44-godišnji ambiciozni stručnjak, iznenađujuće proglašen najboljim trenerom u Saudijskoj Arabiji, što je bilo valorizirano prelaskom iz malog Al Faisalya iz Harmaha u najveći azijski klub Al Hilal iz Riyadha. Teško da je bilo tko mogao tada i pomisliti da se u saudijskoj pustinji rađa najveći hrvatski izbornik u povijesti.

Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskim je prvenstvima odigrala 30 utakmica; ima 13 pobjeda, osam neodlučenih ishoda i devet poraza; po dva od Argentine, Francuske, Meksika i Brazila, te jedan od Ekvadora. Na SP-ima ima tri medalje, bronce iz 1998. i 2022., te srebro iz 2018. godine, na tri turnira nije prošla skupinu, 2002., 2006. i 2014. godine.

Otkad je Hrvatska 1998. godine prvi put nastupila na Svjetskom prvenstvu, medalje na tom natjecanju osvajalo je deset nacija: Njemačka i Francuska po četiri, Hrvatska jedina tri, a iza nje svrstale su se Brazil, Nizozemska i Argentina s po dvije, te Španjolska, Italija, Turska i Belgija s po jednom. Engleza i Portugalaca tu nema!

Najviše utakmica na SP-ima za Hrvatsku odigrao je Luka Modrić, čak 19, Perišić ih ima 17, Lovren 16, Kovačić 15, Kramarić 14..., a listu najboljih hrvatskih strijelaca na SP-ima predvode Šuker i Perišić s po šest pogodaka, Mandžukić ih je zabio pet, Kramarić tri...

Hrvatska je na sjevernoameričkom tlu odigrala tri utakmice: 28. svibnja 2017. godine u Los Angelesu je pod Čačićevim vodstvom svladala Meksiko s 2:0 pogocima Čopa i Frana Tudora, potom je pod Dalićem 24. ožujka 2018. u Dallasu bila poražena od Perua 0:2, a 28. ožujka 2018. u Miamiju je svladala Meksiko s 1:0.

I na kraju, jedan mali kuriozitet, pa i upozorenje: Hrvatska je od 2022. godine osvojila dvije velike medalje, broncu na SP-u u Kataru i srebro u Ligi nacija u Nizozemskoj, no pogledamo li njezin učinak samo u 90-minutnim okvirima, onda su vatreni na posljednja dva velika natjecanja, SP-u 2022. i Euru 2024., bili pobjednici u samo dvije od deset utakmica: protiv Kanade u skupini 4:1 i protiv Maroka 2:1 u bitci za treće mjesto.