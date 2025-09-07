Srbi napali Hrvata i pošteno se osramotili: Zbog ove pogreške smijat će im se cijela regija

Mediji u Srbiji jako često svugdje traže krivca, a rijetko kada priznaju da je problem upravo u njima. Sada su krenuli u potragu za čovjekom koji bi ponio krivicu ispadanja njihove reprezentacije s europskog prvenstva u košarci u osmini finala od Finske, a za oko im je zapeo jedan komentar iz Hrvatske na društvenoj platformi X.
- Šokantno je da je Srbija na Eurobasketu izgubila obje ‘ozbiljne‘ utakmice (Turska, Finska). Užasan Pešić, nepripremljeni taktički, a mislim da je samouvjerenost iz lanjskog egala na OI sa SAD-om prešla u bahatost. I da, Bogdanović je važniji za ovu ekipu od Jokića -napisao je Željan Branica, a srpski mediji odmah su ga napali, ali nisu uopće svjesni da su potpuno promašili temu.
“PEŠIĆ JE UŽASAN I BAHAT!” Skandalozno: Hrvatski novinar sramno isprozivao izbornika Srbije, pa potkačio i Jokića!’ vrišti naslov s Kurira, ali niti drugi portali nisu se baš proslavili.
Sportissimo je napisao kako su hrvatski novinari 'jedva dočekali' napasti Pešića, dok Blic u naslovu donosi kako je 'Hrvat opleo po Pešiću kao nikad nitko'. I to bi sve nekako donekle imalo smisla da je Branica sportski novinar, ali on nije nikakav novinar, već je pravnik i zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Kaznenom odjelu u Splitu. Na tu dužnost je stupio u srpnju 2023. godine, a očito voli pratiti i komentirati košarku na društvenim mrežama.
