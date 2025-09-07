Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVIĐENI GAF

Srbi napali Hrvata i pošteno se osramotili: Zbog ove pogreške smijat će im se cijela regija

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Latvia v Serbia
INTS KALNINS/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
07.09.2025.
u 14:15

Sportissimo je napisao kako su hrvatski novinari ‘jedva dočekali’ napasti Pešića, dok Blic u naslovu donosi kako je ‘Hrvat opleo po Pešiću kao nikad nitko’.

Mediji u Srbiji jako često svugdje traže krivca, a rijetko kada priznaju da je problem upravo u njima. Sada su krenuli u potragu za čovjekom koji bi ponio krivicu ispadanja njihove reprezentacije s europskog prvenstva u košarci u osmini finala od Finske, a za oko im je zapeo jedan komentar iz Hrvatske na društvenoj platformi X.

- Šokantno je da je Srbija na Eurobasketu izgubila obje ‘ozbiljne‘ utakmice (Turska, Finska). Užasan Pešić, nepripremljeni taktički, a mislim da je samouvjerenost iz lanjskog egala na OI sa SAD-om prešla u bahatost. I da, Bogdanović je važniji za ovu ekipu od Jokića -napisao je Željan Branica, a srpski mediji odmah su ga napali, ali nisu uopće svjesni da su potpuno promašili temu. 

“PEŠIĆ JE UŽASAN I BAHAT!” Skandalozno: Hrvatski novinar sramno isprozivao izbornika Srbije, pa potkačio i Jokića!’ vrišti naslov s Kurira, ali niti drugi portali nisu se baš proslavili.

Sportissimo je napisao kako su hrvatski novinari ‘jedva dočekali’ napasti Pešića, dok Blic u naslovu donosi kako je ‘Hrvat opleo po Pešiću kao nikad nitko’. I to bi sve nekako donekle imalo smisla da je Branica sportski novinar, ali on nije nikakav novinar, već je pravnik i zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Kaznenom odjelu u Splitu. Na tu dužnost je stupio u srpnju 2023. godine, a očito voli pratiti i komentirati košarku na društvenim mrežama.

Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro
Ključne riječi
Eurobasket košarka Hrvatska Srbija

Komentara 5

Pogledaj Sve
HR
HrvatPlus1
14:22 07.09.2025.

Regija je? Od Vardara pa do Triglava…., ili postoji neka druga definicija regije???

Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
15:26 07.09.2025.

ovo nitko od Srba koje poznam nije procitao niti zna tko je lik. Izvlaciti sada svaki anonimni komentar na drustvenim mrezama i objavljivati clanak o tome je apsurdno

GH
Ghollum
15:33 07.09.2025.

Drugi dio naslova: "Zbog ove pogreške smijat će im se cijela regija", na hrvatski se prevodi : "Zbog ove pogreške smijat će im se cijelo područje." Bilo bi dobro da se zna na koje se područje misli. Zapadni Balkan, bivša Jugoslavija, Istočna Europa, zemlje u okruženju Srbije, ...?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još