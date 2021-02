Sraz izbornika: Mršićev Zadar srušio Skelinove Žute i uzeo naslov

Drugu godinu zaredom Košarkaški klub Zadar pobjednik je Kupa Krešimira Ćosića pa će ovaj cijenjeni trofej ostati na Višnjiku. Svoj rekordni, osmi, naslov u ovom natjecanju - nitko nema više trofeja od njih - Zadrani su izborili pobijedivši košarkaše Splita (79:70) u finalnoj utakmici odigranoj u Omišu.

Po odluci Hrvatskog košarkaškog saveza, igralo se na neutralnom terenu no kako je riječ o lokaciji udaljenoj svega 25 kilometara od Splita, moglo bi se reći da su žuti igrali u svom susjedstvu što im nije puno pomoglo. Jer, i ova utakmica igrala se bez navijača pa se moglo igrati i usred Splita, a da ne bude prednosti domaćeg terena.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako se pripremala izložba 'Hrvatska svijetu'

Zadrani su veći dio utakmice vodili, a Splićani su u 36. minuti, košem Ukića (9 koševa, 4 asista), došli na obećavajućih "minus jedan" (66:67). No, tada su šuterski proradili kasniji pobjednici. Ono što im do tog trenutka nije baš polazilo na rukom, u posljednje tri minute je proradilo a to je šut za tricu. Najprije je dalekometni šut pogodio Bursać, potom je isto učinio Amerikanac Carter, a potom i kapetan Mavra i Jordano za nedostižnih 79:68.

Zadar je imao četvoricu dvoznamenkastih (Onuaku 16, Bursdać 14, Carter 13, Jordano 10) a među njima je igrač najsveobuhvatnijeg učinka bio snažni američki centar Onuaku (16 koševa, 9 skokova, 4 blokade) pa je s pravom proglašen za najboljeg igrača finala. A da li će isti biti igrač prevage za Zadrane i u borbama za naslov prvaka države zasad je neizvjesno jer za ovog igrača postoji nemalo zanimanje na europskom tržištu od platežno moćnijih klubova.

- Prevagu nam je donijela naša kolektivna igra. Imali smo dosta raspoloćenih pojedinaca, što se vidi i iz toga da su četiri naše presudne trice pogodila četiri različita igrača, a oni su u napadu ovisili o dva igrača. U presudnim trenucima susreta mi smo bili mirni, a to je odlika pravih momčadi, pa smo kada se utakmica lomila odigrali dobru obranu a i kreirali smo dobre pozicije za šut u napadu. Osim Jordanove trice preko ruke, preostale tri ključne trice bile su skroz otvorene - ustvrdio je Zadrov trener Veljko Mršić.

- Za osvojiti trofej trebali smo imati više raspoloženih igrača - kazao je Splitvo trener Ivica Skelin, dok je kapetan žutih Mateo Kedžo dodao:

- Nismo smjeli u završnici dati prostora njihovim šuterima, a to se upravo dogodilo. Nadali smo se trofeji, no ne može se nikome od igrača predbaciti da se nije dovoljno trudio.

Među Splićanima korisnošću je prednjačio Pavle Marčinković (12 koševa, 8 skokova), najviše je zabio srpski reprezentativac Luković (20), solidan je bio i centar Marić (11 koševa, 6 koševa), no sve to bilo je nedostatno da na Gripe stigne prvi trofej nakon punih 17 godina.

A taj trofej, osvojen u Zadru, pečatirao je tada 19-godišnji Roko Ukić pobjedničkim košem iz prodora pored centra Kovačića. Sve to, u navijačkim suzama, ispratio je tada devetogodišnji Dominik Mavra koji je tu utakmicu gledao sa svojim ocem. No, 17 godina poslije, upravo je Mavra, kao kapetan momčadi, bio taj koji je podigao pobjednički pehar, preuzet iz ruku Ćosićeve kćeri Ane, pa Dominikovu guštanju u subotu navečer nije bilo kraja.

A guštao je i trener Zadrana Veljko Mršić koji je, u očima uvijek kritične Kalelarge, tako opravdao svoj angažman. Osim toga, kao aktualni izbornik Mršić je nadmudrio bivšeg izbornika Ivicu Skelina, pa će u ponedjeljak na preostale dvije kvalifikaijske utakmice za Eurobasket 2022. i Istanbul otputovati zacijelo u vrlo dobrom raspoloženju.