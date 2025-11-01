ANKETA Je li Mišić trebao dobiti crveni karton u derbiju? Gazio, pljuvao i šamarao Riječane

Veliki derbi hrvatskog nogometa pretvorio se u arenu tenzija, a epicentar zbivanja bio je kapetan Dinama Josip Mišić. Pri rezultatu 1:1, u 77. minuti, Mišić je prvo napravio prekršaj nad Tonijem Frukom. Dok je Rijekin igrač ležao na tlu, situacija je eskalirala. Justas Lasickas prišao je Mišiću kako bi prosvjedovao, na što ga je Dinamov veznjak silovito odgurnuo objema rukama, poslavši ga na travnjak. To je pokrenulo opće naguravanje u koje su se uključili igrači obje momčadi. U jeku kaosa, kamere su zabilježile i trenutak u kojem je Mišić lagano pljusnuo po licu Antu Majstorovića, koji je također pao na tlo. Unatoč nizu agresivnih poteza koji su se odvili u svega nekoliko sekundi, Mišić je prošao samo sa žutim kartonom. REAKCIJU MIŠIĆA POGLEDAJTE OVDJE

Odluka suca Igora Pajača, jedinog hrvatskog arbitra u Ligi prvaka, izazvala je nevjericu i bijes na klupi Rijeke, ali i među nogometnom javnosti. Pajač je u gužvi podijelio ukupno pet žutih kartona, opomenuvši uz Mišića i Bakrara, Lasickasa, Zlomislića te Majstorovića. Međutim, ključno pitanje koje se nametnulo jest zašto Mišićev nasrtaj nije sankcioniran izravnim isključenjem. Dodatnu kontroverzu stvorila je činjenica da se VAR soba nije oglasila kako bi pozvala Pajača na pregled snimke zbog potencijalnog crvenog kartona, što je prema pravilima bila moguća opcija. Mediji su nakon utakmice objavili snimke incidenta, ostavljajući javnosti da procijeni je li sudac oštetio gostujuću momčad.

Najoštriji u osudi bio je Rijekin trener Víctor Sánchez. Španjolski stručnjak nije skrivao ogorčenje, ustvrdivši kako je Mišić zaslužio "jasan crveni karton". Sanchez je u izjavi nakon utakmice otišao i korak dalje, podsjetivši na situaciju iz prvog poluvremena. "Čak i da nije dobio izravan crveni, taj igrač je u prvom poluvremenu imao čisti žuti karton na Fruku. Onda je i u ovoj akciji mogao dobiti karton za faul, a za ono što je poslije napravio Lasickasu, ako već nije izravni crveni, morao je biti drugi žuti", izjavio je Sánchez, dodavši kako ovakve sudačke pogreške "bole jer su igrači zaslužili više". Njegove riječi sažele su frustraciju cijele momčadi koja je smatrala da je ishod derbija možda mogao biti drugačiji da je kapetan domaćih bio isključen.