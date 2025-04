Sramota na istoku Hrvatske: 'Gazda nam ne da ni eura, tjera nas na mise... Ovo nije normalno'

Nogometaši Zrinskog Osječko, prošlosezonskog doprvaka, a sada uvjerljivo posljednjeplasirane momčadi Prve NL uputili su dramatično pismo javnosti u kojem upozoravaju na teško stanje za njih. Podsjetimo, kontroverzni gazda kluba Ivan Komak već je u nekoliko navrata najavljivao gašenje kluba. Govorio je da će sa svojim novcem otići u neke susjedne zemlje, da ga ovdje ne vole i kradu, pričao i protiv HNS-a kojeg je žestoko optuživao za potkradanje...

No, igrači Zrinskog igraju svo vrijeme. Na stranu rezultat, tek devet osvojenih bodova do sada i vjerojatno ispadanje u treći rang natjecanja... Tvrde, nisu plaćeni još niti jednom u 2025. godini, a to i nije sve. Zrinski bi danas u 13.50 sati na riječkoj Kantridi trebao igrati utakmicu protiv Opatije, ali kako stoje stvari, na toj se utakmici neće pojaviti.

"Uprava kluba 1664 donijela je odluku da ne nastupimo u sljedećem kolu protiv Opatije zbog navodnog gašenja kluba. Unaprijed se ispričavamo igračima i upravi NK Opatija. Rečeno nam je da ostajemo u neznanju za sljedeću utakmicu i da će biti odigrana samo u slučaju dolaska investitora. Ove godine, 2025., nismo primili niti jednu plaću, te mislimo da to nije normalno u bilo kojoj situaciji. Umjesto toga nuđeno nam je prvo 50 posto, a nakon niti jedne isplate spustili su na 25 % ili ćemo ostati bez svega. Stanarine također nisu podmirene za ovu godinu, a igrači su ili izbačeni iz stanova ili se snalaze kod drugih suigrača", stoji u uvodu pisma igrača prema javnosti.

"Molbe za pokrivanje osnovnih troškova života tj. stan, hrana i doprinose državi, su odbijene. Već mjesecima svakodnevno slušamo priče o gašenju kluba. Uprava nas je slala svaki petak na mise u crkvu, što smo ispoštovali čak i ne svojom voljom, dok istovremeno nisu ispoštovali niti jedan dogovor, kao niti obvezu prema igračima.

Unatoč jasnim izjavama prema nama da 'ima novca', predsjednik otvoreno tvrdi 'ne dam vam ni eura'. Mi igrači dijelom preuzimamo krivicu rezultata, ali smo i pristali na smanjenja i tražili kompromis, koji je odbijen više puta. Klub je promijenio četiri trenera, a nakon prvog nije doveden licencirani trener.

Drugu polusezonu smo bez fizioterapeuta, koji također nije plaćen, kao i tete čistačice i tete koje peru robu. Troškove masaža i rehabilitacije ozlijeđenih morali smo sami plaćati. Igrači Zrinskog žele samo završiti sezonu na dostojan način i pronaći kompromis, na koji smo spremni s upravom u vezi ugovora. Igrači obećavaju trud, rad i želju do kraja sezone. Još jednom isprike cijeloj 1. NL unaprijed i nadamo se susretu na terenu do kraja sezone", stoji u pismu.

Osam je kola preostalo do kraja sezone u Prvoj NL, a tek se na sve ovo čeka očitovanje Hrvatskog nogometnog saveza i Hrvatske udruge Nogometni sindikat.