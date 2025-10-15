Sprema se senzacionalna utakmica vatrenih! Igrat ćemo protiv peterostrukih svjetskih prvaka?

Hrvatska nogometna reprezentacija sredinom studenog odigrat će posljednje kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026., protivnik će prvo biti Farski otoci (14. studenog), a onda Crna Gora (17. studenog). Hrvatska se nalazi na vrhu skupine i potreban joj je bod kako bi i matematički osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo.

SP u Kanadi, SAD-u i Meksiku počinje 11. lipnja, a finale će se igrati 19. srpnja. Hrvatska će nakon kvalifikacija odigrati četiri utakmice, a prve dvije prijateljske bit će između 23. i 31. ožujka.

ESPN piše kako bi Brazil mogao biti jedan od dva protivnika Hrvatske. Dalićeva momčad glavni je kandidat za testiranje Brazilaca, a spominju se i SAD, Portugal te Nizozemska. Utakmica bi se trebala odigrati na Floridi, a kao potencijalni gradovi domaćini spominju se Tampa, Miami ili Orlando.

Prema ESPN-ovim informacijama, Hrvatska bi trebala biti drugi brazilski protivnik u ožujku, dok bi prvi trebala biti Francuska.

- Odabir protivnika za ožujak uvelike ovisi i o pregovorima s Nikeom, tehničkim sponzorom brazilske reprezentacije. Razlog je komercijalne prirode, budući da tvrtka planira upravo u tom razdoblju lansirati novu kolekciju dresova za Svjetsko prvenstvo.

Zbog toga postoje i ugovorne klauzule koje nalažu da reprezentacije pod njihovim sponzorstvom igraju međusobne utakmice uoči velikih natjecanja", piše ESPN.

A Hrvatska, baš poput peterostrukog prvaka Brazila, nosi dresove Nike.

Naravno, ta se utakmica protiv Brazila može dogoditi jedino ako ih 5. prosinca ne izvučemo kao suparnika u SP-u.



Nakon prijateljskih utakmica u ožujku, Hrvatska će generalnu probu pred Svjetsko prvenstvo imati od 1. do 9. lipnja, kada će odraditi još dvije prijateljske utakmice, od kojih će se vjerojatno barem jedna igrati u Sjevernoj Americi.

Hrvatska i Brazil odigrali su pet međusobnih utakmica: tri na svjetskim prvenstvima i dvije prijateljske. Posljednji susret bio je 2022. godine na Svjetskom prvenstvu u Kataru, gdje je osnovni dio završio 0:0, a produžeci 1:1. Hrvatske je prošla u polufinale nakon jedanaesteraca.

Split, 2005., prijateljska utakmica: Hrvatska - Brazil 1:1

Berlin, 2006., Svjetsko prvenstvo: Brazil - Hrvatska 1:0

Sao Paulo, 2014., Svjetsko prvenstvo: Brazil - Hrvatska 3:1

Liverpool, 2018., prijateljska utakmica: Brazil - Hrvatska 2:0

Katar, 2022., Svjetsko prvenstvo: Hrvatska - Brazil 4:2 na penale