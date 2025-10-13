Naši Portali
ZANIMLJIVA SITUACIJA

Dalić je u nedjelju oborio rekord svojeg izborničkog mandata, evo o čemu je riječ

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/2
Autor
Edi Džindo
13.10.2025.
u 15:33

Osim SP-a kao, naravno, glavne teme nakon utakmice protiv Gibraltara, jedna zanimljivost s utakmice je u hrvatskom javnom prostoru prošla poprilično nezamijećeno

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju je rutinirano i bez ikakve dvojbe svladala reprezentaciju Gibraltara 3:0 i tako praktički potvrdila svoj plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

Podsjetimo, Hrvatska je u skupini neporažena s učinkom od pet pobjeda i jednog remija u šest utakmica. Vatreni imaju tri boda prednosti ispred Češke, ali i utakmicu manje od Čeha, te uz to bolju gol-razliku za čak 15 pogodaka. Iako plasman na SP matematički nije potvrđen, možemo bez zadrške zanemariti sulude teorijske izračune i reći da je Hrvatska na Mundijalu. 

Osim SP-a kao, naravno, glavne teme nakon utakmice protiv Gibraltara, jedna zanimljivost s utakmice je u hrvatskom javnom prostoru prošla poprilično nezamijećeno. Naime, prva postava 'vatrenih' protiv Gibraltara je najmlađa jedanaestorka Hrvatske u natjecateljskim utakmicama u mandatu izbornika Zlatka Dalića

Tu prvu postavu protiv Gibraltara su, podsjetimo, činili: Kotarski (25) - Pašalić (25), Pongračić (28), Erlić (27), Bradarić (25) - Moro (27), Kovačić (31) - Majer (27), Baturina (22), Fruk (24) - Ivanović (22). Prosječna dob ove prve postave iznosi 25,7 godina

VEZANI ČLANCI:

Sveukupno gledano, prva postava protiv Gibraltara bila je četvrta najmlađa u Dalićevom mandatu, no tri koje su bile mlađe korištene su u prijateljskim utakmicama. Protiv Jordana 2018. je u pobjedi 2:1 prosječna dob iznosila 25,2 godine, protiv Švicarske 2020. je u pobjedi 2:1 prosječna dob iznosila 25,4 godine, a protiv Tunisa 2019. je u porazu 1:2 iznosila 25,6 godina. 

Dosadašnja najmlađa prva postava u natjecateljskim utakmicama pod Dalićem bila je kvalifikacijska utakmica za EP protiv Slovačke u studenom 2019. godine. Hrvatska je tada u Splitu svladala Slovake 3:1, a prosječna dob prve postave iznosila je točno 26 godina. Prvih 11 je u toj utakmici izgledalo ovako: Livaković (24) - Jedvaj (23), Ćaleta-Car (23), Perić (25), Barišić (27) - Brozović (27), Modrić (34) - Rebić (26), Vlašić (22), Perišić (30) - Petković (25).

Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija izbornik Zlatko Dalić

