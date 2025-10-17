Sportašice moraju znati kako se pred kamerama trebaju predstaviti

Drugi konferencijski dan porečkog Sport Festa započeo je edukacijskom radionicom: "HOO - Glas žena u sportu". Kao što se treniraju brzina, skočnost tako se treniraju i nastupi u medijima o čemu su govorili Morana Paliković Gruden, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova u sportu pri HOO-u te Mia Baćić, direktorica Ureda za odnose s javnošću i međunarodnu suradnju.

A sve je počelo s jednom nagradom za gospođu Paliković Gruden.

- Dobila sam nagradu u New Yorku u Ujedinjenim narodima gdje su mi uručili 30 tisuća dolara i rekli da je to za to da osmislim neki projekt i da ga realiziram. To me stimuliralo da za ono doba predložim neuobičajen projekt u kojem bi se poboljšavala medijska pismenost sportašica. I tako one vježbaju davanje izjava od točnog određene količine vremena i pripremu konferencija za novine. Ali ih pripremamo i za djelovanje na društvenim mrežama. Planirala sam jednak broj muškaraca i žena jer se tako najbolje promovira jednakost u sportu.

Koliko dugo se ta radionica odvija? Mogu li i drugi ljudi iz svijeta sporta pristupiti?

- Ona nije samo za sportašice već i za administrativno osoblje ali i za ljude koji su na funkcijama u sportu. Krenulo je od 2021. u Rijeci i ta prva je imala veliku posjećenost. U Crikvenici smo imali preko 40 sudionica, isto tako i u Šibeniku i Dubrovniku. Do sada je bilo 13 radionica, otišli smo u manje sredine. Proširili smo projekt i na otoke. Smisao je i da potičemo sport u tako malim zajednicama kao što su otoci - referirala je Mia Baćić.

Mnogi sportaši i sportašice izbjegavaju javni nastup jer nije svatko nadaren za to. Pročitao sam nedavno da je bolje nešto napraviti nego se toga bojati. A u miks zoni, uz visoki puls, nije uvijek jednostavno nešto suvislo reći. .

- Mi ih učimo kako da daju izjave, kako da vode presicu. To rade novinari Šarec i Ozmec, radi i Ratko Cvetnić i jedan kamerman. Ratko je jako vezan za sport, inače akademik, i to radi s guštom i puno znanja. Kada one snime svoje izjave i kada ih puštamo onda se one analiziraju. Koliko je vremena otišlo na mucanje, čemu bi dale prednost, kako da strukturiraju svoj odgovor, na koji način ih kamera bilježi...? Drugi dio tiče se stereotipa u koje sportašice često upadaju jer ih okolina na to prisiljava, neprimjetno. One smatraju da moraju biti dopadljive, da se moraju brendirati kao ljepotice i šminkerice a ne ističu dovoljno svoje sportske rezultate - objasnila je Morana.

Kako se biraju polaznice? Je li to neki javni poziv ili to pripremi lokalni sportski savez? Pristupaju li kandidatkinje rado?

- Poziv je otvoren za sve iz svijeta sporta, a lokalne zajednice surađuju s nama tako da prikupljaju njihove prijave. Cure stvarno probijaju komforne zone, neke se smiju, neke su ljute, ima svih emocija. Ono što je zajedničko svima da su sve sretne, jer su probale pa mogu ispraviti svoje pogreške. Drugi pokušaj je obično puno bolji. Bude smiješnih situacija, naši suradnici naprave ležerniju situaciju pa se djevojke i žene opuste no sve su sretne nakon tečaja - pojasnila je Mia.

Veliko je olakšanje kada se čovjek riješi tog problema. To je valjda osjećaj kao kada čovjek nauči voziti bicikl. A u tome su već sada vrlo vješte atletičarke Jana Košćak i Vita Barbić, juniorske europske prvakinje, djevojke od 19 i 20 godina. One već imaju zaokružene misli i njima očito tečaj neće trebati. A u vremenu u kojem živimo postavlja se pitanje je li s mlađim naraštajima ipak lakše s obzirom na to da živimo u vrijeme digitalnih sredstava komunikacija.

- Možda su malo otvorenije za ideju jer su se već vidjele na ekranu, jer su se same već snimale. No, mi imamo i primjere olimpijki koje su komentirale gdje bi bile sada da su kada su krenule u sport imale ovakve radionice - dodala je Mia.

Morana se pak pozabavila stereotipom da žene moraju biti privlačne.

- Akademik Cvetnić ima pripremljen niz primjera a najkarakterističniji je njegov primjer s Parlovom koji je rođen u nekom zaseoku pokraj Imotskom. Često bi ga pitali, jeste li vi nacionalista kad ste iz tog kraja na što bi on rekao: "Pa ja sam svjetski prvak, zašto bih bio nacionalist". Nije prihvatljivo da neka svjetska prvakinja propagira neku šminku, da je tek tada zanimljiva a ne po svom sportskom dometu.

Kao što je ustvrdio moderator Željko Vela, većina takvih izleta u svijet propagande u pozadini ima izvor prihoda za dotičnu osobu. U manjim sportovima nema dovoljno novca i ako sportašica ne uđe tako u projekt i zaradi novac koji ne može dobiti u svom sportu, onda je to propuštena prilika.

- Ona na brzinu može dobiti veći dio svog novca, kroz lajkanja, ali gledano dugoročno, ako se brendira po svom rezultatu nitko joj ne brani da bude lijepa. To se upravo događa sa ženama u američkom nogometu. One su vrlo zgodne ali su sve brendirane, kao nogometašice i prelaze milijunske iznose u svojim ugovorima - veli Morana.

Švicarska Alisha Lehman nije najbolja nogometašica na svijetu ali je jedna od tri najpoznatije na svijetu, upravo zahvaljujući svom vrlo atraktivnom izgledu i prisutnosti na društvenim mrežama na kojima priču o sebi kao modnoj ikoni vrlo pažljivo gradi.

- Imate tu dva problema. Jedan je da se sportašice identificiraju preko svojih partnera. Nikad niste čuli da se muškarca brendira preko žene makar ona bila kvalitetnija sportašica. Drugi problem može biti da se ne priznaje status po rezultatu ali se priznaje po razgolićenoj slici. Postoje istraživanja, niz strateških materijala koji su okrenuti prema tome da se ženskom sportu posveti veća pažnja i veći novac da zauzmu svoje mjesto na tržištu, u marketinškim uslugama - kazuje Morana na koju se pak nadovezala Mia:

- Baza za dio društvenih mreža su predavanja gospodina Cvetnića, pa onda vježbanje press konfenrecije i miks-zona. One same trebaju odlučiti što to žele prikazati o sebi. Ako su nešto što one žele biti a ne što im se nameće.

Nažalost, danas veću vidljivost donose ekscesi ili bilo koji vid seksepila ponekad i veću nego sportski rezultat. A ne može svatko biti vrhunska sportašica.

- Ako hoćete brzo u medije, morate imati nešto atraktivno, nešto što liči na incident, da biste bili zanimljivi. Pri tome pretpostavka mora biti za znate što radite. Mi smo odlučili da to radimo sa sportašicama a iz svijeta mi stižu poruke da radimo za oba spola i ja sam sigurna da je to potrebno - zaključila je Morana Paliković Gruden.