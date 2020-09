Sponzor kluba iz Dubrave poziva kolege: Poduzetnici, ulažite u hrvatski sport

Utakmicom između Gorice i Splita (18 sati), u petak započinje domaća HT Premijer liga u kojoj će samo pet od 12 sudionika u imenu kluba imati i naziv glavnog sponzora - Osijek Vrijednosnice, Adria Oil Škrljevo, Sonik-Puntamika, Hermes Analitica i Furnir, a samo dva posljednja nosit će isključivo sponzorsko ime.

A to da tri najveća kluba - Cibona, Split i Zadar - nemaju velikog sponzora najbolje govori.

A iza imena Furnir stoji Košarkaški klub Dubrava koji se za ovu sezonu pojačao do te mjere da njihov trener Vladimir Krstić najavljuje da bi, ostane li u ovom sastavu, mogla biti najugodnije iznenađenje sezone.

No, u vrijeme današnje, svojevrsno je iznenađenje i to što je Željko Tokić, vlasnik drvnog centra Furnir, produžio sponzorstvo na još jednu godinu. I ne samo da je produžio već je i pozvao na akciju kolege poduzetnike:

- Pozivam vas da izdvojite dio svoje dobiti i ulažete u hrvatski sport, obrazovanje ili kulturu jer to je, na neki način i način i naša moralna obveza. Mi smo dosad ulagali u boks, skijanje i nogomet, a sada u košarku. Nije tu samo riječ o komercijalnom odnosu već i tome da je to društveno korisno. Dubrava je moj kvart, a to je kvart sjajne genetike u kojem su rođeni i neki olimpijski odličnici.

Kakvu korist tvrtka koja se bavi drvnom galanterijom može očekivati od malog gradskog kluba u vrijeme kada nam je klupska košarka na koljenima?

- Dobit ćemo izvjesnu medijsku promociju, no nama nije teško izdvojiti novac za sport čak i ako od toga nećemo imati koristi. Kada bi mediji više poticali ovakvu vrstu aktivnosti bilo bi i više poduzetnika koji bi se okrenuli takvim ulaganjima.

Glavnog sponzora, baš kao i direktora kluba Borisa Gnjidića, raduje to što će za Furnir igrati dvojica mladih cibosa - 19-godišnji Danko Branković (215 cm) i 18-godišnji Lukša Buljević (200 cm) koji je prebolio koronu pa ističe:

- Jedina posljedica je to što sam ostao bez dijela kondicije. Inače, ova posudba za mene je jako dobra ideja jer je manja sredina pa ću imati više prilika da se nametnem.

I dok je Buljević posuđen na cijelu sezonu, Brankovića Cibona može povući već nakon 11 kola, u sljedećem prijelaznom roku.

- Dobro je da sezonu započnem ovdje jer Cibona ima tri iskusnija igrača od mene na centru. Jer, za mene je sada najvažnije da igram, da ne sjedim. Inače, bude li potrebe, ja za Cibonu mogu igrati utakmice ABA lige - kazuje Branković.

Da bi u vrijeme pandemije koronavirusa bili što operativniji u Dubravi su registrirali 18 igrača, da imaju s kim odigrati prvenstvenu utakmicu čak i ako im pola momčadi završi u izolaciji.

Ono što dubravaše raduje jest da su im se vratila dvojica igrača (Mislav Brzoja, Matej Buovac) iz naraštaja koji je bio mlađekatedski i junorski prvak Hrvatske, a osim spomenutih pojačanja iz Cibone tu su još i Pandurić, Perić, Majić, Jerković, Kos, Fran i Luka Cvitanović, Vlahovec, Nazor, Prelec, Vujić, Jelenek, Smolić i Anzulović koji je završio na operaciji koljena.

Dubravaši u prvom kolu gostuju na vrućem terenu u Sinju.

- Tamo je uvijek vruće igrati, sa ili bez domaće publike. No, mi ne idemo s bijelom zastavom. Uostalom, ova liga nije sprint nego maraton od 33 kola - kazao je trener Vladimir Krstić na kojeg se nadovezao kapetan momčadi Petar Perić naznačivši:

- Mi u Sinju možemo i do bodova.

U prvoj domaćoj utakmici Furnir će dočekati Osijek Vrijednosnice, klub koji je Krstić vodio prije no što je preuzeo klub iz zagrebačke Dubrave.

- Mi također imamo dobru publiku i ona će nam, ne bude li je, jako nedostajati.

U nadi da će barem četvrtina tribina biti ispunjena, direktor Gnjidić istakno je:

- Mi ćemo poštivati mjere protokola Hrvatskog košarkaškog saveza. S obzirom da će za svaku županiju odlučivati lokalni stožer Civilne zaštite, mi ćemo podnijeti zahtjev i vidjeti koliko će nam naš stožer dopustiti.

Na nedavnom turniru u Zaboku, furniraši su osvojili prvo mjesto pobijedivši u finalu domaćina sa 97:94. Najbolji pojedinci bili su centar Ante Smolić (19 koševa), branič Petar Perić (28) i razigravač Luka Pandurić (33) koji je proglašen i za najboljeg igrača turnira i koji bi mogao biti veliko pojačanje.