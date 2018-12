NAKON PRODUŽETKA

Split se vratio iz ponora i svladao Zabok

- Kad je bilo najteže pokazali smo da smo momčad. Još jednom je do izražaja došlo naše srce, hrabrost, to što dišemo kao jedan. Ovo je pobjeda momčadi, to je najvažnije - rekao je jedan od junaka splitske pobjede Bruno Rebić.