Split protutnjao Zagrebom, žuti i dinamovci igrat će majstoricu na Gripama

Ni uz pomoć glasnih i raspjevanih Bad Blue Boysa, košarkaši Dinama nisu uspjeli iskoristiti meč-loptu i plasirati se u finale doigravanja za prvaka što bi bilo ravno senzaciji.

U drugoj polufinalnoj utakmici dinamovci su uvjerljivo izgubili od Splita (55:88) koji je slavio i bez značajnijeg učinka svog najboljeg pojedinca i kapetana Shortera (4 koša). No, gostujuća se momčad nametnula igračkom širinom. I kvalitetom, dakako.

Za razliku od splitske utakmice, koju su izgubili unatoč ubačenih 17 trica, žuti su ovaj put zaigrali puno bolju obranu što se očitovalo i u broju tranzicijskih koševa ali i otvorenih šuteva.

Od prve minute susreta Splićani su bili u vodstvu pa su već u šestoj minuti imali dvoznamenkastu prednost (16:6). Nakon Tišminih šest koševa u nizu a potom i dvije njegove asistencije za Kučićeve trice, otišli su gosti na "plus 16" (22:38) no s nekoliko neučinkovitih napada i uz ponešto Shorterova soliranja, ali uz i nadalje solidnu obranu, nisu uspjeli to odvesti na 20 razlike. Na koncu se na veliki odmor otišlo sa 29:44 pri čemu je Jordano, ponajbolji Splitov šuter, imao otvorenu tricu i za veću prednost.

Za ishod ove utakmice itekako je bilo važno tko će s kakvim stavom izaći iz svlačionice. A osjetili su to i Dinamovi Bad Blue Boysi koji su na "minus 18", nakon Kapustine trice za 29:47, počeli pjevati "nema predaje". I nisu se dinamovci predavali no raspištoljio se ponovo Tišma koji je sa dvije trice omogućio svojem sastavu visoku prednost koju je u 29. minuti Kučić podebljao za "plus 22" (39:61).

I premda su dinamovci serijom od 6-0 dali do znanja da se još uvijek ne predaju, s izlaskom njihova najboljeg igrača Ivana Vučića zbog pet prekršaja (u 32. minuti) postalo je jasno da će se o drugom finalistu odlučivati u subotu (20 sati) u velikoj dvorani na Gripama.

- Nismo bili dobri danas, nismo se držali taktičkog plana. Ušli smo u utakmicu odveć nervozno a Split je predobra momčad da to ne bi iskoristila. Sada se moramo zbrojiti i otići u Split spremni da uzmemo ako nam se nešto ponudi - rezonirao je Vučić.

A tu posljednju četvrtinu, za popraviti osobnu statistiku, najbolje je iskoristio Splitov američki razigravač Adam Terrell Smith koji je, iz solo akcija, zabio tri trice za konačnih "plus 33" (55:88). A to je igrač, koji može "izmisliti" koš i kojeg trener Mršić čeka jer bi mu, prođu li žuti dalje, u finalu mogao biti itekako potreban.

A završna statistika utakmice će reći da je najbolji pojedinac susreta bio Zagrepčanin u redovima žutih Boris Tišma (17 koševa, 8 skokova, 2 asista). A on je ovako pojasnio razliku između prve i druge utakmice.

- Mi kao da volimo malo zakomplicirati. Za razliku od splitske utakmice koju smo izgubili danas smo izašli puno agresivniji obrambeno ali i u napadačkom skoku koji nam je otvarao nove situacije za koš. Kada ste agresivniji u obrani onda i lakše zabijate i budete opušteniji.

Slično je zborio i trener Splićana Veljko Mršić:

- Alkar i Dinamo su bile momčadi koje su nam prije dva tri mjeseca zabijale po 60 koševa a u doigravanju smo od njih primali preko 80. Stoga smo imali neke sastanke da bismo te probleme riješiti. Danas smo pokazali što treba za doigravanje, da sve polazi od obrane, ona daje sigurnost napadu. Doduše, u početku susreta nismo bili fluidni, previše smo bili skupljeni no napadački skok nam je davao nove mogućnosti, a imali smo ih devet u prvom poluvremenu. Kroz to nam je raslo i samopouzdanje pa smo opet bili dobri u šutu. No, kako nije bilo gotovo nakon prve tako nije gotovo niti sada jer Dinamo je dobra momčad i zato u majstorici moramo biti na ovoj razini ako ne i većoj da bismo prošli u finale.

Nakon susreta Mršić se srdačno pozdravio s kolegom Damirom Mulaomerovićem koji je ovako objasnio što su to njegovi igrači bolje radili u Splitu nego u Zagrebu:

- U Splitu nam je lopta išla brže, imali smo bolji protok. Osim toga, Split je napravio dosta promjena na koje se nismo uspjeli adaptirati. Ušli smo u puno pojedinačnih rješenja, bez razloga. Istina, Split je u susret ušao puno agresivnije jer im je bilo "biti ili ne biti" a nama će ostati žal da nismo dali svoj maksimu, da smo ispali iz "game plana". Nismo bili u utakmici niti pojedinačno niti timski.