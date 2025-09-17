Spektakularan posao na Poljudu: Veliki talent o kojem bruji regija potpisao za Hajduk

U tišini Poljuda, dok se navijači pripremaju za nadolazeći vječni derbi, uprava Hajduka povukla je spektakularan potez koji je odjeknuo regijom. Splitski klub uspio je osigurati usluge Edvina Pašagića, 16-godišnjeg stopera švedskog Malmöa i kadetskog reprezentativca Bosne i Hercegovine, koji je službeno registriran kao novi igrač bilih. Iako se službena potvrda kluba još uvijek čeka, registracija u COMET sustavu potvrđuje da je obavljen ogroman posao i da na Poljud stiže jedan od najperspektivnijih mladih igrača na ovim prostorima, mladić čije ime se već mjesecima spominjalo u bilježnicama najvećih europskih skauta. Ovaj transfer predstavlja ne samo sportsko pojačanje za budućnost, već i veliku pobjedu kluba na tržištu.

Ono što ovaj transfer čini posebno značajnim jest nevjerojatna konkurencija koju je Hajduk uspio pobijediti. Za Pašagićev potpis vodila se prava bitka, a u redu su stajali neki od najuglednijih europskih klubova. Talijanski izvori još su u ožujku pisali o konkretnom interesu Juventusa, koji ga je pomno pratio, a u igri su bili i nizozemski Feyenoord te švicarski Basel. Ipak, najveći rival u ovoj utrci bio je zagrebački Dinamo. Švedski mediji čak su tvrdili da su plavi glavni favoriti za dovođenje mladog reprezentativca BiH, no Pašagić je na kraju, unatoč svim ponudama, odabrao Split kao idealnu sredinu za nastavak svog nogometnog razvoja, zadavši tako bolan udarac rivalu iz Maksimira.

Pogledajte kako napreduju radovi u Kranjčevićevoj na stadionu na koji će preseliti Dinamo Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, tko je zapravo Edvin Pašagić? Riječ je o modernom braniču kojeg krase iznimna mirnoća, taktička zrelost i liderske osobine, neuobičajene za tako mladog igrača. Iako mu je primarna pozicija stoperska, zbog svoje tehničke potkovanosti i inteligencije može kvalitetno odigrati i u veznom redu. Svoj golemi potencijal dokazao je u jednoj od najboljih nogometnih akademija u Skandinaviji, onoj Malmöa, gdje je prošle sezone kao 15-godišnjak bio standardni član U-17 momčadi. Njegove izvanredne partije nisu prošle nezapaženo ni u domovini, pa je ovog ljeta debitirao i za kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, potvrdivši status dragulja kojeg čeka blistava budućnost.

Posebnu dimenziju cijeloj priči daje trenutak u kojem je vijest objavljena – neposredno pred subotnji derbi između Hajduka i Dinama na rasprodanom Poljudu. Dok se na terenu očekuje beskompromisna borba za bodove i prestiž, Hajduk je već odnio važnu pobjedu izvan travnjaka. Dolazak igrača kojeg je Dinamo silno želio zasigurno će dodatno podići atmosferu među navijačima i dati vjetar u leđa momčadi uoči ključnog dvoboja. Ovaj potez pokazuje ambiciju i snagu splitskog kluba, koji ne samo da parira svom najvećem suparniku na terenu, već ga uspijeva nadmudriti i u borbi za najvrjednije talente.