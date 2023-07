Spektakl na Seini bit će prvo otvaranje OI izvan stadiona: 'Mislim da će Francuzi sve naplaćivati'

Samo je godina dana do početka Olimpijskih igara u Parizu pa je u gradu domaćinu održan uobičajeni sastanak šefova misija. A na tom višednevnom skupu u glavnom francuskom gradu Hrvatski olimpijski odbor predstavljali su Petra Nosso i šef misije Damir Šegota, koji ističe:

– To je standardan presjek svih organizacijskih sektora, dokle se u kojem došlo. Vizualizirali su nam kako će funkcionirati prijevoz, prehrana, smještaj, svečanosti otvaranja i zatvaranja, ali i sigurnosni protokoli. Obilazeći borilišta nismo vidjeli ništa posebno.

Olimpijsko selo bez klime

No ono što će biti posebno svakako je svečanost otvaranja, koja se prvi put neće održati na stadionu i koju će uživo moći pratiti i do pola milijuna ljudi. A to je i za ovog olimpijskog veterana novost, a Šegota je dosad bio šef misije na deset Olimpijskih igara.

– Svi sportaši koji budu mogli ići te po šest osoba iz delegacije vozit će se šest kilometara brodovima po rijeci Seini. Moram priznati da me pomalo čudi da otvaranje neće biti na velebnom Stade de Franceu, koji je dosta blizu olimpijskog sela, koje je pak u St. Denisu, za koji se ne može reći da je najsigurniji pariški kvart. Taj presedan s otvaranjem smatra se velikim sigurnosnim izazovom. Mi ćemo se dovesti brodovima do jedne točke, a onda će defile sportaša krenuti prema Slavoluku pobjede, po ulici, i mnogi se pitaju kako sve to osigurati.

06.07.2021. Zagreb- Damir Segota, sef misije Hrvatskog olimpijskog odbora u Tokiju."nPhoto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

A to je prilično legitimno pitanje ako se zna da je francuska obavještajna služba u posljednjih pet godina razotkrila čak 39 slučajeva planiranja terorističkih napada po Francuskoj. Osim sigurnosnog pitanja, upitna će biti i cijena ulaznica pa tako i onih za VIP tribinu.

– One će stajati 1600 eura, a pravo na besplatne imat će samo predsjednik i glavni tajnik nacionalnog Olimpijskog odbora, dakako i predsjednik države ili premijer s pratnjom. Prije smo imali pravo na svakih 20 sportaša na još jednu VIP akreditaciju, a sada će se karta morati kupiti. Imamo osjećaj da će Francuzi naplatiti sve što budu mogli. Eto, kada su šefovi misija Grčke, Cipra i Srbije poželjeli obići Chateraux i strelište na kojem će se odvijati natjecanje u streljaštvu, rečeno im je da će to morati platiti 150 eura. A nikad se dosad obilasci borilišta nisu naplaćivali.

Još nešto pomalo brine šefa Hrvatske misije na Olimpijskim igrama u Parizu.

– Posjetili smo olimpijsko selo, u kojem su nam pokazali rezidencijalnu i međunarodnu sezonu, parkirališta, restoran u kojem smo čak i jeli. Hrana će biti dobra. No postoji izvjesna skepsa oko smještaja bez klima-uređaja. Dakle, oni neće imati nebodere, nego zgrade s nekoliko katova u kojima neće biti klasičnih klima-uređaja. Kazali su nam da će pokušati koristiti neko prirodno hlađenje, odnosno strujanje između stijenki, i jamče da će, ako je vani temperatura do 33 stupnja, unutra biti od 21 do 23. Bude li vani od 35 do 37 stupnjeva, u prostoriji će biti 24 stupnja.

08.06.2015., Zagreb - Konferencija za medije Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) povodom odlaska hrvatske sportske delegacije na Europske igre u Baku. Na konferenciji je potpisan i sponzorski ugovor izmedju tvrtke Porsche Croatia i Hrvatskog olimpijskog odbora. Nakon konferencije hrvatska sportska delegacija zaputila se autobusom za Ljubljanu odakle zajedno sa slovenskom delegacijom lete za glavni grad Azerbajdzana. Zlatko Matesa, Damir Segota. "nPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako je bilo s klimom na prethodnim ljetnim Igrama?

– Bila je svugdje osim u Londonu, no to je bilo prije deset godina. U Londonu nikad tijekom ljeta nije bilo vruće, a tamo i dosta kiši, no uz ove klimatske promjene u Parizu bi oko toga moglo biti malo napetije.

Ono što sve putnike namjernike zanima jest što će biti ako tijekom Igara bude nasilnih prosvjeda na pariškim ulicama kakvima smo svjedočili ove godine.

– O prosvjedima nije bilo govora, a za našeg boravka nije ih bilo kao ni u Marseilleu, gdje će se održavati natjecanja u jedrenju. A to je na udaljenosti od četiri sata vožnje vlakom od Pariza. Svi koji budu htjeli pogledati ta natjecanja morat će ići vlakom pa tako i predsjednici i glavni tajnici nacionalnih olimpijskih saveza.

VEZANI ČLANCI:

Dosad samo četiri vize

S obzirom na to da su vaterpolisti na Svjetskom prvenstvu ispali iz nadmetanja za medalju, jasno je da oni ovog ljeta neće dohvatiti olimpijsku normu koju zasad ima samo četvero hrvatskih sportaša, a to su boksač Gabrijel Veočić i troje atletičara – maratonke Bojana Bjeljac i Matea Parlov Koštro te kuglaš Filip Mihaljević.

– Oko polovine listopada znat ćemo puno više gdje smo i kako stojimo, a još bolje krajem godine, kada se zatvaraju olimpijske rang-liste u tekvondou. No džudaši će listu zatvoriti tek u lipnju 2024. Naša brojnost ovisit će o broju plasiranih ekipa. Za ovu priliku naša je procjena bila između 90 i 107 sportaša u nadi da će se za Pariz kvalificirati i rukometaši i vaterpolisti. Dosadašnji rekord bio je London sa 104 sportaša, jer smo tada imali žensku košarku, rukomet i vaterpolo – kazao je Šegota.