Špehar: Nadam se protiv Turske bio tek loš dan. Ako nam je ovo realnost, to je veliki alarm

Dojam o izvedbi vatrenih u Osijeku protiv Turske nije mogao biti puno bolji ni nakon prespavane noći.

– Nema se tu što posebno ocjenjivati. Svi smo vidjeli što se dogodilo. Uostalom, svoj sud su donijeli i izbornik Dalić i kapetan Modrić. Oni su kazali da je to bilo iznimno loše i da više nismo ni zaslužili. Prvo poluvrijeme igrali smo jako loše, bez agresivnosti i kompaktnosti. Nismo bili dobro organizirani u igri, a protok lopte bio je spor. Nije bilo dovoljno proboja po bokovima, odnosno, nismo imali igrača koji bi jedan na jedan stvorio višak. Turska je, s druge strane, bila jako dobro organizirana i pokretljiva. Lako su nam oduzimali lopte i pravili probleme preko brzih igrača. Lagano su nam stvarali kontranapade. Još smo dobro prošli u tom prvom dijelu – kazao je Robert Špehar.

Turci iznenadili

Je li vas možda iznenadila tako dobra Turska?

– Pa da, iznenadilo me kako su tako brzo pohvatali ideje novog izbornika Vincenza Montelle. Mi smo, za razliku od njih, napadali sporo i pojedinačno, a stalno smo kasnili u izlasku. Svojom lošom igrom olakšali smo im posao, premalo je bilo naših okomitih pokušaja. Imali smo posjed u drugom dijelu, no vjerojatno je to bio dio turske taktike.

Dakle, nismo umirili njihov ritam, već su nam smišljeno prepustili inicijativu?

– Tako je. Imali su dobar rezultat i vidjeli su koliko nam njihovi brzi napadači stvaraju probleme. Pustili su nad da kružimo, a oni su bježali preko kontre. Puno bi nam značio taj bod.

S obzirom na to da nam je nedostajalo nekoliko važnih igrača, ova izvedba možda je i realan prikaz naše trenutačne snage u ovom sastavu. Možda i ne možemo puno bolje?

– Ne bih tako kazao. Može i mora biti bolje. Bio je to jedan od dana u kojima nije prošla ni jedna Dalićeva zamisao. Igrači nisu bili u dobroj formi. Ali i Turska je u Hrvatsku došla bez svojih pet-šest ponajboljih igrača. Naravno, nama je nedostajalo nekoliko važnih igrača. Jer, ako nam je ovo realnost, onda je to veliki alarm. I dalje na terenu imamo kostur momčadi i, ako nam je neigranje trojice igrača razlog ovakve izvedbe, onda se svi moramo zapitati što će biti kada odu dva-tri ambasadora. Ne bih se složio s tom tezom, možda smo i u kompletnom izdanju mogli odigrati jednako lošu utakmicu. Ne želim vjerovati da je to maksimum naše trenutačne momčadi. Nadam se da će to u Walesu izgledati puno bolje jer, ako tamo budemo tako anemični i bezidejni, neće biti dobro – kaže Špehar.

Hrvatska je napokon igrala na supermodernom stadionu, no opet nam nešto nedostaje. Navijanje, kažu, opet nije bilo dobro?

– To je jedan od onih dana u kojima momčad nije bila prava, bez agresije i zalaganja. Takvim su pristupom umrtvili i publiku na tribinama. Svi su komentirali kako je nevjerojatno da Hrvatska može odigrati tako loše. Svi su se na tribinama pitali: ‘Pa što se ovo događa...’ U drugom su se dijelu navijači malo probudili...

Možda se dolaskom bolje infrastrukture mijenja i navijačka kultura u Hrvata?

– Lijepo je što je napravljen stadion u Osijeku, no navijači žele rezultat, pa makar igrali bez stadiona. Vjerujem da bi navijači birali naslov prvaka na starom stadionu umjesto petog mjesta na novom.

Ali ne možete bez infrastrukture u europskom nogometnom sustavu?

– To je polazište svega. Da je po našoj pameti, ne bismo imali ni jedan. Hrvatska zaslužuje puno više u tom smislu. Ako u sljedećih deset godina ne izgradimo desetak stadiona na valu uspjeha reprezentacije, onda će to biti veliki promašaj za sve u našem nogometu.

No je li ova utakmica onda pokazala s čim bismo se mogli susresti u bliskoj budućnosti? Posebice kada govorimo o širini kadra, još kada odu Perišić, Modrić...

– Svi smo svjesni da tada to neće biti ista reprezentacija. Ne želim kazati da je izvedba protiv Turske naša realnost. Želim vjerovati da je to bio samo loš dan. Igrači kojima je Dalić dao priliku, moraju puno bolje. Treba igrati s više hrabrosti. Naravno, teško je iznova stvarati kvalitetu, a nakon ovakvih utakmicu postoji bojazan što će se dogoditi kada odu naši najbolji pojedinci. Po viđenome u Osijeku, neće biti dobro. Naravno, ne želim kazati da će nakon njihova odlaska doći raspad...

Stvarali euforiju

Nisam to ni htio čuti...

– Ali mladi se moraju podići što prije.

Poraz vatrenih poklopio se i s lošim trenutkom naše klupske priče, krizom u Dinamu i neuspjehom na europskoj razini. Susrećemo se s nečim pred čim smo dugo zatvarali oči...

– Možda smo malo pretjerano stvarali euforiju tezom o tome kako je liga nikad jača. A u stvari je nikad zanimljivija. Dinamova kvaliteta nije kao proteklih godina i ostali su se približili. Vidimo to po uspjesima naših klubova u Europi. Dinamo igra u najnižem europskom rangu, a ostalih nema nigdje.

No tu je naš dojam možda manje važan. Puno je važnije što nam se, padanjem kvalitete ligaškog nogometa, može dogoditi da naš nogometni proizvod ne bude više tako cijenjen na europskom tržištu?

– Naravno da je i to opasnost. Teško je svake godine držati taj ritam. Svaki igrač koji bljesne pet-šest utakmica, odmah ga se prodaje. Donekle razumljivo jer klubovi moraju živjeti od nečega. U tom smislu bit će teško razgovarati o povećanju kvalitete. HNL nije loš, no nekada znamo precjenjivati i ulaziti u euforiju. Pa čak i ove godine kada su u prvim pretkolima prošli Dinamo, Rijeka i Hajduk.

A onda se za nekoliko tjedana sve promijenilo. Treba naći mjeru u svemu.