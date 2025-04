Španjolski mediji oštro kritizirali Modrića i Real, evo kako su ocijenili igru Hrvata

Real Madrid doživio je težak poraz (3-0) na gostovanju kod Arsenala u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a španjolski mediji nisu štedjeli kritike na račun igrača Carla Ancelottija. Posebno je odjeknula ocjena koju je dnevnik AS dodijelio kapetanu Luki Modriću, opisujući slikovito njegove probleme na terenu. Arsenal je od početka krenuo agresivno i dominirao većim dijelom susreta na Emiratesu. Unatoč boljoj igri domaćina i nekoliko sjajnih obrana Thibauta Courtoisa, prvo poluvrijeme završilo je bez golova (0-0). Belgijski vratar spašavao je Real sjajnim intervencijama, uključujući obranu udarca glavom Mikela Merina i refleksnu reakciju na pokušaj Gabriela Martinellija iz blizine.

Međutim, drugo poluvrijeme pretvorilo se u katastrofu za madridski klub. Declan Rice postigao je dva spektakularna pogotka iz slobodnih udaraca u razmaku od samo nekoliko minuta, ostavivši Courtoisa bez šanse. Prvo je snažnim udarcem pogodio bliži kut, da bi zatim majstorski prebacio živi zid za 2-0. Konačnih 3-0 postavio je Mikel Merino preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora. Da stvar bude gora za goste, Eduardo Camavinga zaradio je drugi žuti, odnosno crveni karton u samoj završnici utakmice zbog nesportskog ponašanja.

U takvim okolnostima, kapetansku vrpcu nosio je Luka Modrić (39), veteran koji je ponovno bio u startnoj postavi uz Eduarda Camavingu u veznom redu. Španjolski AS ocijenio je njegovu izvedbu niskom četvorkom (4/10), uz znakovit opis: "Bilo je teško upravljati brodom".

Novinar AS-a istaknuo je kako Modrićeva uloga nije bila laka jer je momčad bila "pod žestokom olujom", s konstantnim napadima Arsenala. Pohvalili su njegov trud u obrani, gdje je pomagao gasiti požare i pokrivati prostor. Ipak, zamjerili su mu nedovoljnu konstantnost i preciznost s loptom u nogama usred kaosa na terenu. "Više posla nego nogometa", sažeo je AS njegovu večer, dodavši da se Modrić utopio u sivilu momčadi prije nego što je zamijenjen u 72. minuti.

Slično viđenje imala je i Marca, koja je Modriću dala ocjenu 5/10. Istaknuli su kako ga je Declan Rice "proganjao po cijelom terenu i zasjenio", te da se Luka mučio pod pritiskom Arsenala kako bi uspostavio kontrolu i pronašao prostor za svoje karakteristične vertikalne pasove. Engleski mediji bili su nešto blaži, Telegraph mu je dao 6/10, a GiveMeSport 6.5/10, uz opasku da se 39-godišnjak još jednom suprotstavio godinama, ali da to jednostavno nije bila njegova noć.

Gotovo svi španjolski mediji složili su se da je Thibaut Courtois bio najbolji pojedinac Reala, unatoč tri primljena gola. AS mu je dao visoku devetku (9/10), nazvavši ga "providonosnim" i istaknuvši da je obranio sve što je mogao, a kod golova Ricea bio nemoćan. "Nije lagao, bio je na 100%", zaključili su, aludirajući na njegov povratak nakon ozljede. Marca mu je dala šesticu, uz komentar da ni najbolji Courtois nije mogao protiv "snajperista Ricea".

Ostatak obrane bio je na meti kritika. David Alaba (AS 3, Marca 4) proživio je tešku večer protiv Bukaya Sake, skrivio prekršaj za prvi gol Ricea i napravio previše pogrešaka u dodavanjima. AS je njegovu izvedbu nazvao "užasnom noći koja ga ostavlja obilježenim". Antonio Rüdiger (AS 5, Marca 4) bio je nesiguran, a Raul Asencio (AS 6, Marca 5) ocijenjen je tek kao solidan. Federico Valverde (AS 6, Marca 5), koji je igrao na desnom beku, bio je korektan u obrani protiv Martinellija, ali bezopasan prema naprijed.

Uz Modrića, podbacio je i ostatak veznog reda i napada. Eduardo Camavinga (AS 3, Marca 4) opisan je kao "vrlo nepravilan", s trenucima kontrole koji su se izmjenjivali s neshvatljivim pogreškama i gubitkom kontrole, što je kulminiralo nepotrebnim isključenjem. Jude Bellingham (AS 5, Marca 5) puno se trudio i borio, čak je i spasio jedan gol s crte, ali nije uspio nametnuti svoj utjecaj na igru.

Napad je bio potpuno bezopasan. Rodrygo (AS 1, Marca 4) bio je "najnevidljiviji igrač", "neprepoznatljiv" i "bez ikakvog učinka". Vinicius Junior (AS 1, Marca 4) također je bio "neprepoznatljiv", "sramežljiv" i "potpuno izvan utakmice", s neuobičajeno puno pogrešnih dodavanja i izgubljenih lopti. Kylian Mbappé (AS 3, Marca 4) jest imao najbolju priliku za Real u prvom poluvremenu, ali je njegov udarac bio preslab i išao je ravno u vratara Rayu. AS je istaknuo da je bio "borben, ali neprecizan", te da mu je nedostajalo oštrine u završnici.

Bio je to težak udarac za Real Madrid i njihove ambicije u Ligi prvaka. Španjolski mediji bili su jednoglasni u ocjeni da je momčad Carla Ancelottija odigrala jednu od najslabijih utakmica sezone. Osim vratara Courtoisa, rijetki su zaslužili prolaznu ocjenu, a kritike su pljuštale sa svih strana – od neprepoznatljivog napada, preko nesigurne obrane, do veznog reda koji, predvođen kapetanom Modrićem, nije uspio preuzeti kontrolu nad "brodom koji je tonuo" pod pritiskom Arsenala. Uzvrat na Santiago Bernabéu bit će iznimno težak zadatak.