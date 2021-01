Španjolci objavili nevjerojatne vijesti o Modriću, sve ovo se dogodilo u samo 24 sata!

Luka Modrić u rujnu će napuniti 36 godina, no to se na terenu ne može primijetiti. Veznjak Real Madrida ove sezone igra sjajno i jedan je od najboljih igrača kraljevskog kluba.

A španjolski portal Diario Gol sada donosi senzacionalne vijesti: Modrić je u posljednja 24 sata dobio tri ponude. I to kakvih klubova!

Prema istom izvoru, prva ponuda stigla je ni manje ni više od Manchester Cityja i Pepa Guardiole. Drugu ponudu poslao je Modrićev bivši klub Tottenham na čijoj klupi sjedio Jose Mourinho koji je našeg veznjaka vodio na Santiago Bernabeu. A treća ponuda je iz Intera s kojim se Modrića ranije povezivalo, no napominje se da je ta opcija najmanje primamljiva.

U svakom slučaju, zaista je veliko priznanje kada te u 36. godini života žele dovesti ovakvi klubovi.

No, po svemu sudeći, Luka će ostati u Realu koji će mu produžiti ugovor na još godinu dana. Piše to i navedeni portal koji podsjeća da je to velika Modrićeva želja koja će mu se ispunito.