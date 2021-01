Španjolci najavili 3000 gledatelja, igra se u dvorani koja je stradala od požara

Rukometaši Hrvatske danas (18 sati) će u Madridu odraditi susret 3. kola EHF Europskog kupa, natjecanja na kojem sudjeluju reprezentacije koje su izravno izborile plasman na sljedeće Europsko prvenstvo kojem će domaćini biti Mađarska i Slovačka, u siječnju sljedeće godine. Hrvatska je u gostima kod Španjolske za sada dobro prolazila. U kvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo 2011. bili smo s njima u skupini. Igralo se u Ciudad Realu, pred 7500 gledatelja.

– Nitko prije te utakmice nije pobijedio Španjolsku na njihovu parketu. Nitko nam nije davao nikakve izglede, a mi smo odigrali jednu dobru, hrabru utakmicu i pobijedili s dva razlike. To je u tom trenutku bilo veliko iznenađenje. Na kraju smo osvojili prvo mjesto u skupini ispred Španjolske, Litve i Rumunjske – rekao je Slavko Goluža, tadašnji izbornik Hrvatske.

Bez poraza u Madridu

Dvije godine poslije igrali smo opet s njima, ovoga puta u Madridu, u skupini na Svjetskom prvenstvu.

– Pobijedili smo s 27:25, a Španjolska je poslije postala svjetskim prvakom pobijedivši u finalu Dansku s nevjerojatnih 35:19. Imali su odličnu reprezentaciju u kojoj su tada igrali Tomas, Rocas, Maqueda, Aguinagalde, Šterbik, Canellas... Izbornik je bio Valero Rivera – rekao je Goluža i dodao:

– Za vrijeme mog mandata na klupi Hrvatske pobijedio sam Španjolsku šest puta, a samo sam jednom izgubio, u susretu za treće mjesto na Europskom prvenstvu u Danskoj 2014. godine – zaključio je Goluža.

Za današnju utakmicu naš izbornik Lino Červar malo je promijenio sastav koji je igrao u Poreču. U Zagrebu će ostati trenirati Marin Šego, Lovro Mihić, Marin Šipić, Ivan Martinović i Halil Jaganjac. Put Španjolske idu oni koji su prvi susret gledali s tribina u Poreču – Manuel Štrlek, Ilija Brozović, Šime Ivić i Josip Šarac.

Igra se u domu Reala

Susret u Madridu igra se u WiZink Centru, dvorani koja je stradala u požaru 2001. godine i potpuno obnovljena. Danas može primiti 17.453 gledatelja. Trenutačno je dom košarkaških klubova Real Madrid i Estudiantes. Španjolci su najavili da će se susret igrati pred 3000 gledatelja. Ostaje da vidimo hoće li to doista biti tako jer Španjolska je upravo najavila novo pooštravanje epidemioloških mjera.

– Mislim da se uvijek može bolje. Problem je što nemamo kontinuitet. Na trenutke djelujemo jako moćno, a onda gubimo koncentraciju. To je posljedica složene situacije tako da mi moramo pokušati smanjiti broj pogrešaka. Znamo da će ih uvijek biti, a posebno obratiti pažnju na naše najjače oruđe, a to je obrana koja bez obzira na to je li duboka ili plitka, dakle 5-1 ili 6-0, mora biti iznimno pokretljiva. Moramo biti jaki prije svega kao kolektiv. Moramo dati šansu svima da igraju, i izvući pouku – rekao je Lino Červar.

Luka Cindrić je u Španjolskoj kao doma jer od ove sezone igra za Barcelonu.

– Nadam se da će prije svega svi dobiti šansu da isprobamo neke izbornikove zamisli i opcije. Mislim da stvarno možemo biti zadovoljni i pripreme idu svojim tijekom. Sigurno da je ova utakmica odlična uvertira za Prvenstvo i ono što nas očekuje – rekao je Cindrić. •