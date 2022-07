SP Katar: Većina reprezentacija unutar radijusa od 10 km

Čak tri četvrtine reprezentacija koje će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kataru bit će smješteno u radijusu od 10 km jedna do druge, objavila je Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

Za razliku od prethodnih turnira, sve će reprezentacije boraviti u istom hotelu i koristiti istu bazu za trening tijekom cijelog turnira, čak će svoje treninge dan prije utakmica obavljati u svojim kampovima, a ne na stadionima.

FIFA je objavila kako su 24 od 32 reprezentacije smještene unutar kratke vožnje jedna od druge u blizini glavnog grada Dohe.

"Igrači će imati više vremena za treniranje i odmor tijekom natjecanja, a moći će iskusiti uzbuđenje koje će zavladati zemljom iz mnogo bližeg okruženja, budući da će se kolege igrači i strastveni navijači iz sve 32 nacije okupljati u jednom prostoru," rekao je FIFA-in glavni operativni direktor za World Cup Colin Smith.

Turnir počinje 21. studenog i traje do finala 18. prosinca, a igrat će na osam stadiona. Reprezentacije će se prijaviti u svoje hotele i trening kampove najmanje pet dana prije prve utakmice.

Hrvatska reprezentacija će na SP-u igrati u skupini F zajedno s Belgijom, Marokom i Kanadom. Svjetski doprvaci će tijekom turnira boraviti u hotelu Hilton Doha.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS General view of Hilton Hotel which will be used to host teams for the FIFA World Cup Qatar 2022, Doha, Qatar, July 3, 2022. REUTERS/Hamad I Mohammed Photo: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

HNS se prvotno odlučio za hotel Dustin, no potom je odabrao hotel Hilton, jedan od najskupljih i najluksuznijih hotela u Kataru.

Do promjene i brze reakcije HNS-a došlo je nakon što je jedna od reprezentacija koja se nije uspjela u ožujku plasirati na SP izgubila pravo rezervacije hotela, a osnovni motiv za takav potez bili su nogometni uvjeti.

'Za promjenu kampa smo se odlučili jer ima bolje uvjete'

"Dustin je izvrstan hotel koji je zadovoljavao sve naše uvjete, no kada se ukazala prilika rezervirati ovaj kamp brzo smo reagirali, napravili inspekcijski posjet i brzo se sve dogovorili s izbornikom i kapetanom koji su podržali tu promjenu. Glavna prednost je trening centar koji je puno bliže hotelu i koji ima bolje uvjete za igrače, a to nam je bio prioritet u izboru", izjavio je u travnju predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

