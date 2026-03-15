Sve se promijenilo kada su trupe pukovnika Skeje zauzele čuke oko Teherana i stale na branik naše pradomovine Irana

Subota 7. 3. 2026. Cijeli svijet u šoku prati zbivanja na iranskoj bojišnici. Iako se očekivao brz poraz iranske vojske, sve se promijenilo kada su hrvatske trupe pod zapovjedništvom hrabrog pukovnika Marka Skeje i njegovih doglavnika Penave i Ćipe zauzele čuke oko Teherana i stale na branik naše pradomovine Irana, odakle su nam preci i došli u Hrvatsku. Istovremeno Plenki i GGR plaču ispred američkog veleposlanstva u Buzinu i mole da ih puste unutra kako bi objasnili da je Penavin, Ćipin i Skejin odlazak s dragovoljcima u Iran čin bezumnika i avanturističkih ekshibicionista. Iranski narod toliko je oduševljen Penavom, koji ih je impresionirao i vojničkim, ali i govorničkim vještinama, da su pojedinci predlagali da ga se postavi za ajatolaha. Skromni i ponizni Penava zahvalio se na ukazanoj časti, ali obavijestio ih je da je on arhimandrit Hrvatske pravoslavne crkve i da ne može sjediti na dvije stolice. Tako je za ajatolaha postavljen Mojtaba Khamenei, koji je o hrvatskim braniteljima Teherana rekao: "Hrvati, jučer sam se osobno uvjerio u vašu hrabrost. Stekli ste slavu i neumrlu čast! Ja nikad nisam imao hrabrijih i boljih vojnika. Hrvati, to su najbolji vojnici na svijetu. Kada bih imao samo 100.000 Hrvata, osvojio bih čitav svijet." Na kraju je pukovnika Skeju pozdravio starim iranskim pozdravom: "Za dom i atomsku bombu spremni!"

Nedjelja 8. 3. 2026. Dok se najbolji sinovi jedine nam i vječne Hrvatske bore na bliskoistočnoj bojišnici braneći našu iransku pradomovinu, zeleno-crveni sotonisti u okupiranom glavnom gradu svih Hrvata Zagrebu organizirali su Noćni marš u povodu njihova sotonističkog blagdana Dana žena, ali ne normalnih žena, fertilnih Hrvatica, majki i domaćica, podložnih muškarcima, duhovnim autoritetima u obitelji, osnovnoj ćeliji društva. Ne! Poludjele feministice tamo su se nimalo skromno i još manje ponizno zalagale, pazite sada, za strože kažnjavanje obiteljskih nasilnika i ravnopravnost žena u svim segmentima naše društvene zbilje. Tužno je bilo vidjeti da se samo jedan duhovni autoritet u obitelji na trgu suprotstavio razularenim ženskim aktivisticama, ali je i taj krik maskulinitetne slobode brzo sputan golom tjelesnom silom Plenkijevih žandara, koji su jadnika bacili u okove i odveli u nepoznatom pravcu.

Ponedjeljak 9. 3. 2026. Komunističke aždaje u hrvatskim medijima nikada ne miruju i to dobro znamo svi mi koji dišemo hrvatski, ali da će krenuti na najomiljenijeg, najnježnijeg, najskromnijeg, najponiznijeg, najbogoljubivijeg, najsebedarnijeg i najdomoljubnijeg među nama, karizmatika i duhovnika, ispovjednika i gvardijana hrvatske nogoloptaške vrste Zlatka Dalića, e to ni u najluđim snovima nismo mogli zamisliti! A zašto? Samo zato što je napravio zericu kućice u Krušanskom lugu s izlazom na rijeku. O. K., u zaštićenom području i bez glupe dozvole, pa što?! Zar treba biti samo za dom spreman, zar ne može i za vikendicu? O odvratnom podmetanju jugopatnika iz tiska oglasio se poslanicom i naš heroj i graditelj Zlatko: "U ovom strašnom času, kada me Sile tame prekidaju u duhovnoj kontemplaciji i molitvi uoči našeg skorašnjeg velenastupa na Svjetskom prvenstvu, želim reći da se ispričavam onoj dvojici građana koji su svoje kuće napravili prethodno ishodivši dozvole, ali ja sam samo htio, poput svih drugih Hrvata, skromno, ponizno i ilegalno napraviti zericu kućice, da se ni po tome ne bih izdvajao i pravio pametan i poseban." Samo ziđaj, pajdo, i sretno u Americi!

Utorak 10. 3. 2026. Neviđen diplomatski skandal nulte kategorije usred Zagreba! Policijska patrola naišla je u ranim jutarnjim satima kod crkve svetog Blaža na stranog državljanina s vidljivim podljevima ispod desnog oka i brojnim ogrebotinama po cijelom licu G. K (67), za kojeg se otkrilo da je izraelski veleposlanik. Nesretni čovjek rekao im je da je u obližnjoj Slovenskoj ulici šetao psa, kada je kod broja 9 iz podruma izletio vidno alkoholizirani gospodin, koji je počeo najprije vikati na njega, a onda ga je i fizički napao i ozlijedio. G. K. inače razumije naš jezik, ali nije razumio što je pijani huligan zapravo želio reći: "Urlao je na mene i govorio da sam bacil koji Hrvatskoj ne treba i da je ovo Zagreb, a ne Tel Aviv, a onda je zaurlao da će pokazati što je hrvatska maga i počeo me tući", u dahu je izgovorio G. K. Istraga je u tijeku.

Srijeda 11. 3. 2026. Zamalo tučnjava u Saboru! Na saborskim hodnicima novo saborsko osiguranje u zadnji čas razdvojilo je potpuno pobješnjelu novu Plenkijevu miljenicu Bošku Ban, koja je verbalno napala novog Plenkijeva miljenika Darija Zurovca. "Nikada ti Plenki neće napraviti prugu do Svete Nedelje", vikala je Boška, a ni Dario joj nije ostao dužan: "Prodala si se zbog glupe sportske dvorane u Čakovcu", prpošno joj je odgovorio, na što je Boška krenula prema njemu pa je saborski stražar Jozo morao stati između zaraćenih strana. "Džabe krečiš, što Ozempic spoji, neka čovjek ne razdvoji", dobacila je Dariju Boška, dok ju je Jozo udaljavao od njega. "Vidjet ćeš ti kada mi Plenki napravi prugu, a Rimac robovlak", odgovorio joj je Dario. Plenki im je poručio da se smire, da ih voli podjednako i da će sve biti u redu dok budu poslušni.

Četvrtak 12. 3. 2026. Pa dokle, bando udbaška! Možete li vjerovati da su na osječkom sudu osudili heroja našeg doba, bivšeg vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića na 4 godine robije! Ne, nije ubio nikoga, nije ukrao, nije zapalio, nije napravio nikome ništa. Štoviše, napravio je sve po pravilima. Olešo se na nekom kirbaju i slupao službenu Škodu Octaviju. Nakon toga je, po pravilima službe, nazvao rođaka da se obuče i dođe na mjesto nesreće i laže da je on vozio, pa je nazvao par policajaca da se i oni udruže u spašavanju vojnika Damira i lažu u njegovu korist da bi on i dalje zadržao i službenu karticu kojom može plaćati olešavanje po kirbajima i službenu Škodu i mobitel i sve privilegije za žrtvu koju je godinama podnosio za napaćene Vukovarce i sve Srijemce. I umjesto da se svi udružimo i pomognemo našem čovjeku, našla se neka udbašica i osudila ga. Valjda će se naći netko domoljuban u žalbenom postupku da mu pomogne. Sve je napravio kako treba, po svim pravilima, i pogledajte što mu se dogodilo.

Petak 13. 3. 2026. Puče afera u Beogradu! Moćna hrvatska tajna služba SOA, od čijeg djelovanja strahuje i Mossad i CIA i FSB, stoji iza najvećih prosvjeda protiv vladavine Ace Srbina, koji je iz male Srbije stvorio moćnog globalnog igrača koji lebdi između Istoka i Zapada. Aco Srbin danas je to ekskluzivno priopćio svojim glasačima i obznanio da je kupio dvije rakete "Zagrepčanku" i "Beograđanku". "Zagrepčanka je rezervisana za sedište ustaške SOA-e, a Beograđanka za ustaše studente koji ruše Srbiju. Zvučni top ih nije opametio", poručio je Aca Srbin domaćim i stranim neprijateljima svoje veličanstvene vladavine. Odgovorio mu je ministar Anušić: "Krvniče, čekam te na Dravi!"