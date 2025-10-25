Šokantan natpis na majici srpskog navijača izazvao zgražanje, mnogi se pitaju kako je ovo moguće

U 6. kolu košarkaške Eurolige Partizan je u Beogradskoj Areni doživio težak poraz od francuskog Paris BC-a rezultatom 83:101. Beograđani su tijekom većeg dijela susreta bili u zaostatku i nisu pronašli način da zaustave raspoložene goste, koji su dominirali u šutu i tranziciji. Ovim porazom Partizan je nastavio niz neuvjerljivih igara u Euroligi, dok je Paris upisao važnu pobjedu u borbi za gornji dio tablice.

Utakmicu su obilježili i domaći navijači koji su se međusobno naguravali na tribinama. Uz to, Grobari su euroligaški susret iskoristili za odavanje počasti ratnom zločincu Nebojši Pavkoviću, koji je preminuo u ponedjeljak u 79. godini života.

A posebnu pozornost izazvao je natpis na majici jednog navijača (na fotografiji). Na njoj ćirilicom piše "Povećajmo nasilje na nogometnim stadionima". Taj je čovjek mirno stajao dok su se dvojica pored njega tukla.

No, ovakva poruka poprilično je šokantna i mnogi se pitaju što je u glavi osobe koja ju je obukla.