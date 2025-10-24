Cibonin trener: Želimo vidjeti gdje smo u odnosu na momčad koja ima euroligaškog i bivšeg igrača s NBA igrača

U sklopu petog kola SuperSport Premijer lige, u nedjelju se u 17.30 u Draženovu domu igra veliki derbi. Nakon dvije uzastopne pobjede i Fibinu Europa kupu košarkaši Cibone dočekuju abaligaša Split koji je u tom regionalnom natjecanju krenuo s tri poraza.

U prvom ovosezonskom okršaju s abaligašem Cibona je kod kuće pokleknula protiv favoriziranog Zadra pa će biti zanimljivo vidjeti jesu li vukovi kroz europsko natjecanje dovoljno narasli da nadjačaju i favorizirane žute koji imaju slab ulazak u sezonu.

- Nakon poraza od Zadra sami sebi smo zadali da nam to bude indikator koliko smo napredovali u obrani, u našoj usredotočenosti. Želimo vidjeti koliko u tome možemo napredovati u odnosu na abaligaše i u odnosu na momčad koja u svom sastavu ima ne samo euroligaškog igrača nego i nekoga tko je bio na NBA rosteru. - kazao je trener Ivan Rudež misleći pri tome na centra Leona Radoševića i krilo Zorana Dragića.

- Čeka nas izazovna utakmica protiv trostrukog finalista domaćeg prvenstva. Oni su ušli u sezonu s ogromnim ambicijama. Mi smo u pozitivnom ritmu. Igrači su se trenažno stabilizirali od mikrotrauma i prehlada i vjerujem da ćemo u punom sastavu izaći pred zagrebačku publiku. Glede suparnika, bez obzira na neke poraze i slabiji ulazak u sezonu oni zacijelo neće odustati od svojih visokih ambicija - dodao je Rudež.

Od nedjeljnom suparniku govorio je i branič Vigo Bart koji daje sve bolji doprinos u obrani.

- Igramo protiv kvalitetna suparnika s puno iskusnih igrača a s Dragićem su dobili dodatno iskustvo. Moramo ući jako u utakmicu. Vjerujem da ja obrambeno doprinosim momčadi a u napadu imam prostora za poboljšanja. Moj rad će se, ja vjerujem, isplatiti i ja ću naći svoju ulogu.

Evidentno je da Cibonina momčad kroz europske pobjede raste. Koliko im doista znači ta pobjeda nad favoriziranim Dijonom? Evo što je na to odgovorio prvi strateg sastava.

- U 20 godina mojeg trenerskog staža, vođenja profesionalnih momčadi, mogu reći da sam samo dva puta vodio momčadi koje imaju takvu atmosferu u svlačionici. Igrači jedan drugom daju veliku podršku, osjećaju se empatija i altruizam i, što je najbitnije, čvrsta želja za radom. Mi smo se okupili 10. kolovoza i ja ne mogu reći da je bio iti jedan trening da oni nisu dali sve od sebe. Naš cilj je bio da se efekti našeg rada prepoznaju. Kada netko tako trenira manji su izgledi da će se predati u utakmici već će se baciti za loptom što će utjecati i na publiku. I baš zato vjerujem da bi publika, uz takav naš pristup, jednako reagirala i da smo mi i izgubili od Dijona.

A u toj utakmici Cibonin najkorisniji igrač bio je Amerikanac Kamaka Hepa kojeg trener može koristiti na više pozicija a najčešće je to na četvorci ali ga ima i na petici kada se, s niskom petorkom, igra takozvani "small ball".

- To je sjajan osjećaj. Ovo je jedna od mojih najboljih utakmica otkako igram za Cibonu. Volim svoju ulogu i nije mi teško igrati niti lažnu peticu ako je to za korist momčadi. Drago mi je kada mogu pokazati da mogu igrati na više pozicija o čemu sam pričao i s trenerom prije mog dolaska u klub - kazao je Kamaka.











