FOTO Navijači Partizana međusobno se sukobili na utakmici, pogledajte naguravanje na tribinama

Na utakmici 6. kola Eurolige između Partizana i Paris BC-a u Beogradskoj Areni došlo je do naguravanja domaćih navijača.
Foto: Dusan Milenkovic
Susret je privukao velik broj gledatelja, ali je došlo do incidenta na tribinama.
Foto: Dusan Milenkovic
Partizan je na kraju izgubio 83:101.
Foto: Dusan Milenkovic
Foto: Dusan Milenkovic
Foto: Dusan Milenkovic
Foto: Dusan Milenkovic
