Šok za Partizan: Srpski velikan mora isplatiti bogatstvo igraču koji mu nije donio gotovo ništa

Partizan je izgubio spor na sportskom arbitražnom sudu u Laussanei te mora isplatiti iznos od 1.3 milijuna eura svom bivšem igraču Patricku Andradeu, piše Mozzart sport. Nogometaš sa Zelenortskih Otoka je tućio Crno-bijele nakon što nije primio velik dio primanja koja su mu obećana kada je stigao uoči sezone 2022./23.

To mu je ujedno bila i jedina sezona u klubu, a odigrao je ukupno 26 utakmica i postigao dva gola, a namjestio ih je tri. Andrade, čini se, za cijelu sezonu u redovima beogradskog kluba nije dobio gotovo ništa, a krivac se vjerojatno nalazi u bivšoj Upravi koja je Partizan ostavila u ogromnim dugovima iz kojih ga sada pokušava spasiti nova uprava na čelu s Predragom Mijatovićem.

Andrade je postupak protiv svog bivšeg kluba pokrenuo 2024., a sud je odlučio kako mu Partizan mora isplatiti obećani iznos. Također, moraju to učiniti u što kraćem vremenskom roku kako bi izbjegli nove kazne zbog UEFA-inog monitoringa kojim se pregledava financijska stabilnost klubova prije dodjele potrebnih licenci za igranje.

Nevolje Crno-bijelih tu ne staju jer tužio ih je i agent koji je Andradea i doveo u klub. Taj spor pokrenut je ovog ljeta, a dug kluba prema agentu iznosi 270 tisuća eura navodi Mozzart Sport.

32-godišnji Andrade Partizanu se pridružio iz kazahstankog Qarabaga u koji se i vratio nakon svoje jedine sezone u Beogradu. Ima 29 nastupa za reprezentaciju Zelenortskih Otoka, a po Transfermartku vrijedi 400 tisuća eura.