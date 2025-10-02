Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
STRANI NOGOMET

Šok za Partizan: Srpski velikan mora isplatiti bogatstvo igraču koji mu nije donio gotovo ništa

Predrag Mijatović
Dalibor Urukalovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
02.10.2025.
u 13:07

Nevolje Crno-bijelih tu ne staju jer tužio ih je i agent koji je Andradea i doveo u klub. Taj spor pokrenut je ovog ljeta, a dug kluba prema agentu iznosi 270 tisuća eura.

Partizan je izgubio spor na sportskom arbitražnom sudu u Laussanei te mora isplatiti iznos od 1.3 milijuna eura svom bivšem igraču Patricku Andradeu, piše Mozzart sport. Nogometaš sa Zelenortskih Otoka je tućio Crno-bijele nakon što nije primio velik dio primanja koja su mu obećana kada je stigao uoči sezone 2022./23.

To mu je ujedno bila i jedina sezona u klubu, a odigrao je ukupno 26 utakmica i postigao dva gola, a namjestio ih je tri. Andrade, čini se, za cijelu sezonu u redovima beogradskog kluba nije dobio gotovo ništa, a krivac se vjerojatno nalazi u bivšoj Upravi koja je Partizan ostavila u ogromnim dugovima iz kojih ga sada pokušava spasiti nova uprava na čelu s Predragom Mijatovićem.

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Evo koliko će pauzirati i kad bi se mogao vratiti

Andrade je postupak protiv svog bivšeg kluba pokrenuo 2024., a sud je odlučio kako mu Partizan mora isplatiti obećani iznos. Također, moraju to učiniti u što kraćem vremenskom roku kako bi izbjegli nove kazne zbog UEFA-inog monitoringa kojim se pregledava financijska stabilnost klubova prije dodjele potrebnih licenci za igranje.

Nevolje Crno-bijelih tu ne staju jer tužio ih je i agent koji je Andradea i doveo u klub. Taj spor pokrenut je ovog ljeta, a dug kluba prema agentu iznosi 270 tisuća eura navodi Mozzart Sport.

VEZANI ČLANCI: 

32-godišnji Andrade Partizanu se pridružio iz kazahstankog Qarabaga u koji se i vratio nakon svoje jedine sezone u Beogradu. Ima 29 nastupa za reprezentaciju Zelenortskih Otoka, a po Transfermartku vrijedi 400 tisuća eura.

Ključne riječi
Sportski arbitražni sud dug FK Partizan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još