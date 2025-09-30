Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
POČELA KOŠARKAŠKA EUROLIGA

Hrvatski trener razbio Partizan, izgubili i Real i Barcelona

Beograd: Utakmica 18. kola AdmiralBet ABA League između KK Mega Superbet i KK Dubai Basketball
Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
30.09.2025.
u 23:45

Dubai je također sezonu otvorio domaćom pobjedom, bio je bolji od Partizana sa 89-76. Davis Bertans je ubacio 20 poena za Dubai, a Džanan Musa 19 koševa uz pet asistencija i četiri skoka

Osim prve četvrtine ostatak utakmice Virtus je vodio i na kraju zasluženo upisao pobjedu protiv uglednog suparnika. Talijanski sastav do pobjede su vodili Carsen Edwards s 14 poena i Saliou Niang s 12 poena, četiri skoka i tri asistencije. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja bio je s 14 poena prvi strijelac Reala, s tim da je većinu poena postigao u prvom poluvremenu. Tome je dodao tri skoka, jednu asistenciju, tri ukradene i jednu izgubljenu loptu. Za dva poena je gađao 7-12, ali je imao i užasnih 0-7 za tri poena. Gabriel Deck je za Real dodao 12 poena uz četiri skoka.

Olympiakos je u gostima pobijedio Baskoniju 102-96 iako je domaći sastav vodio većim dijelom drugog poluvremena. Odličan je kod gostiju bio Saša Vezenkov koji je postigao 24 poena uz 13 skokova, dok je Tyler Dorsey dodao 21 poen. U redovima Baskonije hrvatski košarkaš Luka Šamanić je odigrao 19 poena te je postigao sedam poena uz tri izgubljene lopte i dva skoka. Za dva poena je gađao 2-4, a za tri poena 1-3.

Hapoel Tel Aviv, novi član Eurolige, uvjerljivom je pobjedom otvorio ovu sezonu, svladao je Barcelonu 103-87. Antonio Blakeney je predvodio pobjednički sastav s 20 poena, dok su po 18 ubacili Vasilije Micić i Dan Oturu, s tim da je potonji imao i odličan šut iz igre 9 od 10. Will Clayburn je bio najbolji igrač Barcelone s 23 poena i sedam skokova.

Novi član Eurolige je i Dubai, sastav kojeg vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac. Dubai je također sezonu otvorio domaćom pobjedom, bio je bolji od Partizana sa 89-76. Davis Bertans je ubacio 20 poena za Dubai, a Džanan Musa 19 koševa uz pet asistencija i četiri skoka.

Anadolu Efes je u Istanbulu nadjačao Maccabi Tel Aviv 85-78 uz po 16 poena Jordana Loyda i Rolandsa Smitsa, dok je milanski Armani u gostima svladao Crvenu zvezdu 92-82. Igrač utakmice bio je nekadašnji igrač Partizana Zach Leday s 21 poenom i pet skokova.

Kendrick Nunn, prošle sezone MVP Eurolige, vodio je svoj Panathinaikos do domaće pobjede protiv Bayerna 87-79. Ubacio je 21 poen uz deset asistencija i tri skoka.
Ključne riječi
Dubai Jurica Golemac Barcelona Real Madrid Partizan Euroliga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-09-29/PXL_260325_130340614.jpg
Video sadržaj
9
Zoran Predin za VL

'Nažalost, uza sve hitove, moj je najgledaniji video onaj na kojem udaram suca. Dvije godine nisam smio na utakmice'

- To je bila i Fibina i klupska odluka. Bila je to jako skupa kazna, puno je novca otišlo zbog te moje gluposti, a snimka s te utakmice moj je najgledaniji video na YouTubeu. Bez obzira na sve hitove koje sam napravio. S druge strane, ako bih unajmio dobrog odvjetnika, mogao bih dobiti nešto novca za taj video. No, meni se ne da jer to je prošlost - ističe Zoran Predin uoči zagrebačkog koncerta

Učitaj još