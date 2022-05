VIDEO Šok u Madridu: Španjolac (19) u dva dana pobijedio Nadala pa Đokovića!

Dan nakon što je ostvario svoju prvu pobjedu u dvobojima s Rafaelom Nadalom, nova španjolska teniska senzacija, 19-godišnji Carlos Alcaraz u epskom je dvoboju sa 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5) svladao prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića i plasirao se u finale turnira Masters 1000 serije u Madridu.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Madrid Open - Caja Magica, Madrid, Spain - May 6, 2022 Spain's Carlos Alcaraz Garfia in action during his quarter final match against Spain's Rafael Nadal REUTERS/Isabel Infantes Photo: Isabel Infantes/REUTERS

Dvoboj je sjajnih poteza, nabijen silnim emocijama, trajao tri sata i 35 minuta u kojima su svi ljubitelji tenisa mogli uživati.

Alcaraz je bio bolji na početku dvoboja i prednost stvorenu 'breakom' u prvom gemu držao sve do osmog gema, u kojem je Đoković konačno uspio oduzeti servis suparniku, nakon što je imao nekoliko nerealiziranih prilika. Odluka o prvom setu pala je u 'tie-breaku', u kojem je Đoković poveo sa 6-2, ali je Alcaraz spasio tri set-lopte, no na četvrtu ga je svjetski 'broj 1' natjerao na pogrešku.

Nošen glasnom podrškom s tribina ispunjenog stadiona Manolo Santana, 19-godišnji Španjolac je uspio doći u priliku osvojiti drugi set, nakon što je u devetom gemu izvukao 15-40, a u 12. gemu došao do 0-40 i tri set-lopte. Đoković je spasio jednu, no Alcaraz je meč odveo do trećeg seta.

U njemu je Alcaraz propustio tri prilike za 'break' u četvrtom, još dvije u šestom gemu, da bi i sam spasio jednu u sedmom gemu. No, u desetom gemu se Đoković našao suočen s meč-loptom. Njegov odgovor je bio - as.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Madrid Open - Caja Magica, Madrid, Spain - May 6, 2022 Spain's Carlos Alcaraz Garfia with Spain's Rafael Nadal after their quarter final match REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

Odluka o pobjedniku ostavljena je za 'tie-break'. U njemu je Alcaraz poveo 2-0 i natjerao Đokovića da stalno hvata rezultatski zaostatak. Pri vodstvu Španjolca 5-4 srpski tenisač je izgubio poen na servisu i tako je Alcaraz stigao do nove dvije meč-lopte. Na prvu nije uspio vratiti Đokovićev servis, ali je na drugu pripremio poen i neobranjivom paralelom došao do svoje prve pobjede protiv aktualnog 'broja 1' u karijeri.

REMEMBER THIS MOMENT 🙌



Match point as @alcarazcarlos03 defeats Novak Djokovic to become the youngest finalist in #MMOPEN history. pic.twitter.com/5XhUInYuzu — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2022

Alcaraz će u svom prvom madridskom finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinala koje je na rasporedu kasnije večeras, a u kojem se sastaju branitelj naslova Nijemac Alexander Zverev i Grk Stefanos Tsitsipas.