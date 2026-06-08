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NEOBIČNA SITUACIJA

Smatraju ga jednim od najboljih sudaca, trebao dijeliti pravdu na SP-u, ali sada ne može ući u SAD

Football - 2023 Africa Cup of Nations - Finals - Mauritania v Algeria - Peace Stadium - Bouake - Cote dIvoire
Backpagepix/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
08.06.2026.
u 21:45

Omar Abdulkadir Artan je među najuglednijim sucima u Africi i uskraćivanje ulaska u Sjedinjene Države i sprječavanje suđenja ne samo da mu osobno šteti, već i potkopava nogometnu predanost pravednosti, zaslugama i duhu fair playa.

Somalijski sudac koji je trebao suditi na Svjetskom prvenstvu koje počinje u četvrtak, nije dobio dozvolu za ulazak u Sjedinjene Države. Razlozi deportacije još nisu poznati iako je Omar Abdulkadir Artan imao valjanu vizu, rekao je za AFP Ciise Aden Abshir, viši savjetnik somalskog Ministarstva mladeži i sporta.Somalija je jedna od mnogih zemalja čiji su građani podložni zabrani putovanja u Sjedinjene Države koju je nametnula Trumpova administracija.

Omar Abdulkadir Artan je među najuglednijim sucima u Africi i uskraćivanje ulaska u Sjedinjene Države i sprječavanje suđenja ne samo da mu osobno šteti, već i potkopava nogometnu predanost pravednosti, zaslugama i duhu fair playa. Nogometna zajednica trebala bi ga podržati u ovom teškom vremenu", požalio se Abshir, bivši kapetan somalijske reprezentacije.

Omar Abdulkadir Artan trebao je biti prvi somalijski sudac koji će suditi na finalu Svjetskog prvenstva. Tridesetčetverogodišnjak je bio među 52 suca odabrana za suđenje na Svjetskom prvenstvu, koje su u lipnju i srpnju zajednički organizirali Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države.

„Pohvaljujem trud, profesionalnost i integritet koje je pokazao sudac Omar, koji je postao izvor inspiracije za novu generaciju Somalijaca“, izjavio je Hassan Sheikh Mohamud, predsjednik zemlje koja se nikada nije kvalificirala za Svjetsko prvenstvo, na dan svog imenovanja.

S FIFA-inim statusom od 2018. godine, Artan sudi u somalijskoj ligi i proglašen je najboljim sucem godine Konfederacije afričkog nogometa (CAF) za 2025. godinu.
Ključne riječi
SP 2026. Omar Abdulkadir Artan

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