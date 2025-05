Službeno: Real dobio novog trenera, legendarni Xabi Alonso vodit će i Luku Modrića

Alonso, bivši nogometaš Reala, na klupi Kraljevskog kluba zamijenio je Carla Ancelottija, koji je u subotu vodio njegovu posljednju utakmicu. "Xabi Alonso bit će trener Real Madrida sljedeće tri sezone, od 1. lipnja 2025. do 30. lipnja 2028.", stoji u priopćenju Real Madrida.

Alonso je do sada vodio Bayer Leverkusen i potvrdio je da će ovog mjeseca napustiti njemački klub. Preuzeo je Leverkusen u listopadu 2022. i doveo ih do dvostrukog naslova prošle sezone kada su podigli svoj prvi naslov u Bundesligi, bez izgubljene utakmice. Osvojili su i Kup Njemačke i stigli do finala Europske lige.

Imao je ugovor u Leverkusenu do 2026. godine, ali klub je rekao da je ispunio njegovu želju da raskine ugovor na kraju sezone.

Alonso će u ponedjeljak biti predstavljen kao trener Reala i preuzet će Real uoči Svjetskog klupskog prvenstva koje sljedeći mjesec počinje u Sjedinjenim Državama.

Dio igračke karijere, od 2009. do 2014. igrao je za Real, prije toga je nosio dres Real Sociedada i Liverpoola, a poslije minhenskog Bayerna.