Luka Modrić se oglasio nakon spektakularnog oproštaja, svi citiraju njegovu poruku

Nakon 13 godina i nebrojenih trofeja, Luka Modrić oprostio se od Santiago Bernabeua. Hrvatski maestro, kapetan Real Madrida, podijelio je svoje osjećaje i na društvenoj mreži X, sažimajući veličanstveni ispraćaj u samo nekoliko riječi. Luka Modrić, legendarni hrvatski nogometaš i kapetan madridskog Reala, nakon dirljivog oproštaja od navijača na Santiago Bernabeu, oglasio se i na popularnoj društvenoj mreži X. U kratkoj, ali snažnoj objavi, Modrić je sažeo emocije spektakularnog ispraćaja koji su mu priredili klub i navijači. "Ne plači jer je gotovo, smiješi se jer se dogodilo", napisao je Modrić, potvrđujući duboku povezanost s klubom i zahvalnost za godine provedene u bijelom dresu. Ova jednostavna rečenica odjeknula je među navijačima diljem svijeta, dodatno naglašavajući veličinu trenutka koji je označio kraj jedne izvanredne ere. Oproštaj se dogodio nakon posljednje domaće utakmice sezone LaLige protiv Real Sociedada, u kojoj je Real Madrid slavio s 2:0, a Modrić je odigrao svoju 591. utakmicu za klub, posljednju na domaćem terenu pred svojim navijačima, gdje je ispraćen ovacijama.

Sam oproštaj bio je nabijen emocijama, dostojan igrača Modrićevog kalibra. Utakmica je zaustavljena u 87. minuti kako bi hrvatski veznjak dobio zaslužene ovacije s tribina. Igrači obje momčadi formirali su špalir dok je Modrić, vidno ganut, napuštao travnjak Santiago Bernabeua, a zamijenio ga je mladi Chema Andres. Nakon utakmice, Luka je na terenu bio sa svojom obitelji – suprugom Vanjom te djecom Ivanom, Emom i Sofijom, dijeleći s njima intimne trenutke oproštaja. Prisutan je bio i njegov bivši suigrač i veliki prijatelj Toni Kroos, a njihov emotivni zagrljaj dodatno je pojačao već ionako snažan naboj večeri. Navijači su neumorno skandirali njegovo ime, a brojni transparenti zahvale krasili su tribine stadiona koji je bio poprište nebrojenih Modrićevih nogometnih čarolija tijekom proteklih 13 godina provedenih u Madridu.

FOTO Show u Madridu: Modrića bacali u zrak, s obitelji otrčao počasni krug, plakao...

U svom emotivnom obraćanju navijačima nakon utakmice, Modrić nije skrivao suze, ali ni neizmjerni ponos. "Došlo je vrijeme koje nikada nisam želio da dođe. Bio je to dug put. Hvala klubu, predsjedniku Florentinu Perezu. Svim trenerima, mojim suigračima i svim ljudima koji su mi pomogli svo ovo vrijeme. Hvala vam od srca," započeo je Modrić svoj govor, boreći se s emocijama. Posebno se zahvalio svojoj obitelji, istaknuvši kako bez njihove podrške ništa od postignutog ne bi bilo moguće. "Teško je... Puno smo toga osvojili. Imali smo predivne trenutke. Ali najveći trofej koji sam ikada osvojio je vaša ljubav. Vaša ljubav," poručio je desecima tisuća navijača, čije je ovacije jedva uspijevao nadglasati. Svoj govor zaključio je citatom koji je dirnuo sve prisutne: "Ne plači jer je završilo, smij se jer se dogodilo. Hala Madrid i ništa više," pokazavši još jednom svoju veličinu i skromnost.

No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. — Luka Modrić (@lukamodric10) May 25, 2025

Tijekom trinaest nezaboravnih sezona u Real Madridu, Luka Modrić osvojio je apsolutno sve što se moglo osvojiti, upisavši se zlatnim slovima u bogatu povijest kluba kao njegov najtrofejniji igrač s čak 28 pehara. Njegova impresivna riznica uključuje šest naslova prvaka Europe, čime se svrstao među samo pet igrača u povijesti nogometa kojima je to pošlo za rukom, šest Svjetskih klupskih prvenstava, pet Europskih superkupova, četiri naslova prvaka Španjolske, dva Kupa Kralja i pet Španjolskih superkupova. Kruna njegove individualne karijere stigla je 2018. godine kada je osvojio Zlatnu loptu, te bio proglašen najboljim igračem svijeta po izboru FIFA-e i UEFA-e. Njegov jedinstveni stil igre, nogometna inteligencija i vizija činili su ga srcem momčadi više od desetljeća, a vezni red koji je činio s Casemirom i Kroosom ostat će upamćen kao jedan od najboljih svih vremena.

Iako je Modrić, prema brojnim navodima, želio ostati još jednu sezonu, klub se odlučio za generacijsku smjenu. S 39 godina, zadarski genijalac pokazao je da klasa ne stari, no Real Madrid okreće se novim snagama. Njegov posljednji službeni nastup u bijelom dresu bit će na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u sredinom lipnja. Nakon toga, Modrić službeno napušta klub, ali ne i nogomet, jer planira igrati do Svjetskog prvenstva 2026. Oproštajna večer bila je posebna i za trenera Carla Ancelottija, kojem je to također bio posljednji domaći susret prije preuzimanja Brazila.