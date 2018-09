Slučaj Drage Ćosića: Je li još netko s HRT-a dobio karte?

Kako ispada da se za skandal oko Drage Ćosića i Saše Dedića znalo od samog početka, još od finalne utakmice u Moskvi, ne mogu vjerovati da se njih dvojicu nije odmah suspendiralo i kaznilo. Mogla su i njih dvojica odmah dati otkaze pa tako firmu barem donekle spasiti ovolike sramote.

Posve suprotno, Ćosić je nakon povratka sa Svjetskog nogometnog prvenstva najnormalnije dolazio na HRT, u redakciju, a očito je već tada znao da se provodi istraga – kazao nam je danas jedan kolega s HRT-a dodajući da je cijela ova situacija još sramotnija jer je Ćosić čak trebao ići u Portugal da bi odradio posao oko preksinoćnje utakmice između portugalske i naše nogometne reprezentacije, ali je u posljednjem trenutku povučen i zamijenjen drugim kolegom.

Drago Ćosić je danas, nakon što je nekoliko dana privatno bio u Porugalu, došao u sportsku redakciju HRT-a. Kako doznajemo ponašao se sasvim normalno, iako se o aferi čiji je on glavni lik, nije razgovaralo.

Toga je bilo i prije

A, kako smo doznali, glavno ravnateljstvo HRT-a u srijedu kasno poslijepodne uputilo je prisavskom Radničkom vijeću prijedloge za otkaz i Ćosiću i Dediću, uz priloženi opširan materijal, i Radničko vijeće mora se idući tjedan očitovati o tome, iako njihovo mišljenje neće biti obvezujuće. Ipak, u cijeloj priči oko toga da su sportski komentator i šef cijelog HTV-ova projekta Svjetskog nogometnog prvenstva Drago Ćosić i HRT-ov koordinator međunarodnih poslova Saša Dedić navodno sudjelovali u preprodaji ukupno 40 ulaznica za utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji (uključujući četiri za finalnu utakmicu, od kojih je jedna na crnom tržištu postigla cijenu 18.500 eura), mnogi na HRT-u sad se pitaju koliko se ulaznica uspjelo prodati i kome.

– Jer, ako je šef produkcije Sportskog programa Grgo Juroš dobio dvije karte od Ćosića te o tome nikoga od nadređenih nije obavijestio pa je, kako čujemo, prošli tjedan sam zatražio da ga se razriješi funkcije, pitanje je – kome je s HRT-a Ćosić još dao ulaznica i koliko.

I danas su svi kolege s HRT-a s kojima smo razgovarali ustvrdili da su sigurni da je ova afera i izbila u javnost samo zato što su istragu o pokušaju preprodaje četiri ulaznice za finale na crnom tržištu pokrenuli Fifa, a potom i EBU. Inače bi se to, dodaju kolege, pokušalo zataškati. Nije tajna, nastavljaju, da je takvih muljanja s ulaznicama bilo i prije, ali se sad sve otkrilo. Premda je, kažu informacije, Ćosić u svojem očitovanju ravnateljstvu naveo da ulaznice nije prodavao, nego ih je dao prijatelju, može se čuti da se tijekom istrage došlo i do e-mailova Ćosića i Dedića iz kojih je vidljivo da je to, navodno, ipak bila organizirana akcija.

HRT bez očitovanja

K tome, po HRT-u ovih dana kruži i priča o tome kako je glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić i sam Ćosića pitao može li mu nabaviti ulaznicu za finale u Moskvi na što mu je Ćosić uzvratio da ne može jer ulaznica nema. A onda se, prema riječima kolega s HRT-a, dogodilo da je uoči same finalne utakmice iz VIP lože na moskovskom stadionu Bačića nazvao kolega s irske televizije pitajući ga gdje je, zašto i on nije tamo u VIP loži, tim više što u finalu igra hrvatska reprezentacija.

Bačić ga je navodno iznenađeno i zbunjeno upitao kako je on uspio nabaviti ulaznice jer je njemu rečeno da ih nema, da bi mu Irac uzvratio da je to poprilično nemoguće jer je HRT, kao nositelj ekskluzivnih prava na prijenose utakmica SP-a, morao dobiti određen broj VIP ulaznica, uključujući i one za čelništvo kuće. Iako smo danas na HRT-u i službeno pokušali provjeriti i ovu priču, to nam nije uspjelo.

