'Ulaznice su se i prije preprodavale, ali se sada za to doznalo. Ovo je sramota!'

Uz HRT se stalno vežu razne afere i skandali, no ovo prelazi sve granice jer je riječ o nečemu što izlazi iz onih samo domaćih okvira. I sve mi se čini da se za ovaj skandal ne bi ni doznalo da cijelu istragu nisu pokrenuli FIFA i EBU. I sad imamo sramotu. No, uvjeren sam da su se iste stvari s preprodajom ulaznica događale i prije samo što to sve do sada nije bilo otkriveno, kazao nam je danas jedan kolega s HRT-a komentirajući šokantne informacije, koje je objavio Jutarnji list, da se dvoje HRT-ovih zaposlenika – ugledni sportski komentator Drago Ćosić i koordinator za međunarodne poslove Saša Dedić – sumnjiče za pokušaj preprodaje ulaznica za finale Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.

A da se tako nešto događa otkrila je najprije FIFA (Fédération Internationale de Football Association), a potom i EBU (European Broadcasting Union).

– Kako sam čuo, u tijeku je pravni postupak i dvojica kolega moraju dati iskaz o svemu. Oni su očito u ovom trenutku pod suspenzijom. Što se tih ulaznica tiče, pravilo je da su ulaznice koje se dobiju za takve velike događaje namijenjene čelnicima kuće, ravnateljima i glavnim urednicima, a izgleda da ovaj put te ulaznice do njih nisu stigle već su završile na crnom tržištu – ponešto o informacijama koje danas kolaju HRT-om rekao nam je i drugi kolega.

Razgovarajući s još nekoliko kolega i kolegica s Prisavlja, nameće se isti zaključak. Svi ovu epizodu smatraju velikom sramotom za HRT i svi smatraju, pokažu li se istinitima navodi o pokušaju preprodaji ulaznica, da Ćosiću i Dediću slijede otkazi.

– Zanimljivo, otkad je završilo Svjetsko nogometno prvenstvo Ćosić kao da je nestao. Očito se cijela ova priča zakuhala i počela razmotavati već tada – dometnuo je kolega.

