Složni su: Bivša Jugoslavija je za taj sport ono što je Brazil za nogomet

Čak 42 Octagonova agenta boravila su proteklih dana u Zagrebu. No, nije to bio nikakav skup špijuna neke ustrojene tajne službe bondovskog imena, nego je riječ o godišnjoj konvenciji košarkaških menadžera jedne od najvećih svjetskih sportskih agencija.

Svima njima dobrodošlicu je priredio Marko Jelić, direktor Octagona za bivšu SFRJ i Tursku, ali i čovjek koji kao jedan od direktora boarda sudjeluje u donošenju svih najvažnijih odluka.

– Zagreb smo izabrali jer želimo biti prisutni u ovoj regiji koja za košarku predstavlja što i Brazil za nogomet – objasnio nam je utemeljitelj Octagon Europea Giorgos Dimitropoulos.

Grk, ali s američkom putovnicom, direktor je globalnih operacija košarkaške sekcije Octagona Alexis Saratsis, koji ističe:

– Ako nam bude dobro išlo s hrvatskim i srpskim igračima, imat ćemo još više igrača u Euroligi i NBA ligi. Zapravo, bez uspjeha u ovoj regiji, naša agencija neće dosegnuti razinu koju priželjkujemo i zato i jesmo investirali vrijeme, novac i druge resurse.

Octagon je ovog trenutka među četiri najveće menadžerske agencije u američkom sportu, a o kakvoj je kompaniji riječ, svjedoče riječi Alexisa Saratsisa:

– Octagon ima 1000 zaposlenika i urede u više od 50 zemalja svijeta i po globalnoj prisutnosti mi smo, zapravo, najveća agencija na svijetu. Podijeljeni smo u dvije velike grupe, jedna su sportaši i sportska natjecanja, a druga je konzalting, unutar koje savjetujemo naše partnere kako i gdje da ulažu svoj sponzorski novac pa tako BMW ulaže u golf-turnire.

I dalje zastupamo Phelpsa

Još dva podatka podastire nam Alexis kao sliku o globalnoj veličini Octagona.

– Na nogometnom SP-u u Brazilu predstavljali smo sedam od osam najvećih Fifinih sponzora, a na Olimpijskim igrama u Riju naši su klijenti, sportaši, osvojili 24 medalje, 16 zlata, što je više od svih. Štoviše, uspoređujući se s najuspješnijim zemljama, uvijek smo u top 10, a tome se nadamo i u Tokiju, gdje smo otvorili ured sa 100 zaposlenika, samo zbog Olimpijskih igara.

Uostalom, premda je on umirovljen, mi i dalje predstavljamo najuspješnijeg olimpijca svih vremena Michaela Phelpsa kojemu pomažemo oko njegove zaklade koja se bavi besplatnim podučavanjem siromašne djece neplivača. No, ima on i druge poslove, motivacijski je govornik, piše knjige pa mu i oko toga pomažemo. Imamo sve što sportašu treba tijekom i nakon karijere i za nas su pregovori oko ugovora zapravo lakši dio posla.

A gospoda iz ove agencije isposlovala su, u tom trenutku, rekordni ugovor Stephena Curryja.

– Taj ugovor od 201 milijun USD bio je prvi NBA ugovor veći od 200 milijuna dolara, no kako salary cap raste, svako ljeto se pojavi neki novi rekorder. Ovo ljeto bi, ako ostane u New Orleansu, to bi mogao biti Anthony Davis s 248 milijuna, a sljedeće ljeto, ako ostane u Bucksima, s 253 milijuna Giannis Antetokounmpo bi postao košarkaš s najvećim NBA ugovorom u povijesti.

Foto: Reuters/PIXSELL

A “Greek Freak” je njihov klijent, a njega je “regrutirao” Giorgos:

– Prepoznao sam Giannisa dok je imao 15-16 godina. Vidio sam klinca koji je haklao na jednom javnom igralištu u centru Atene i koji je imao nevjerojatno tijelo i izrazit natjecateljski duh proizašao iz iznimno teškog djetinjstva. Šestero članova obitelji, roditelji i četiri sina, živjeli su u malom stanu, a da bi preživjeli, klinci su, pa tako i Giannis, na ulici prodavali CD-ove i sunčane naočale.

Sve što bi zaradili na svojim nestalnim poslovima dali bi klincima, starija braća su pak pomagala mlađima da prežive, a kada bi nešto zaradio Giannis je stavljao u cipelu jer bankovnog računa nije ni mogao imati jer je živio bez dokumenata. Zapravo, imao je samo rodni list, ali ne i osobnu iskaznicu ni putovnicu. No, zato je bio iznimno uporan pa se znalo dogoditi da bi prespavao u dvorani koju je čistio sa svojim trenerom, kojem je pak pomagao izvesti sve nužne popravke. Bio je to posve drugačiji svijet od onoga u kojem sada živi.

Utrka za igrače je žestoka

A u tom svijetu Antetokounmpo je najozbiljniji kandidat za najboljeg igrača sezone i sportaš koji ima bezbroj ponuda za sponzorstvo pa Alex ima slatkih briga:

– Mi za njega dobijemo pet sponzorskih ponuda tjedno na koje češće odgovaramo s “ne” nego “da”. Kolika je potražnja za njim, mogli bismo ga imati na svakom proizvodu, u svakoj reklami, u svim novinama, no želimo da bude unikatan i originalan. Ni među ponudama za sponzorstvo tenisica nismo prihvatili najveću ponudu, a bilo je većih od Nikeove, već smo gledali što najbolje ide uz njegovu osobnost.

I priča oko Curryjevih tenisica nije bila isključivo financijska.

Foto: Reuters/PIXSELL

– Steph je potpisivao ugovor za tenisice nakon dviju operacija gležnjeva, kada baš nisu svi vjerovali da će biti ovo što je danas. Vjerovalo se da će biti dobar igrač, ali ne i veliki, no Under Armour se kockao i rizik se i te kako isplatio.

S obzirom na poplavu menadžera u svijetu sporta, zanimalo nas je što je sve potrebno da bi se bilo uspješnim agentom?

– Ovo je zanimanje u kojem samo najjači preživljavaju. Nas trojica, Alex, Marko i ja, svi smo mi završili fakultete, govorimo po nekoliko jezika, no to ne znači da oni koji to nemaju ne mogu biti uspješni. Morate imati strast, biti dovoljno agresivni i pametni, a u početku morate biti spremni raditi i po 16-17 sati dnevno – pokušao je objasniti Giorgos na kojeg se nadovezao Alexis:

– Nikakva diploma te ne priprema za ovaj posao pa tako ni ona sportskog menadžmenta. U ovom poslu važno je znati čitati ljude, razumjeti tržište, proći neke životne lekcije koje ne možeš naučiti na fakultetu. Štoviše, čak ni to da si bio veliki igrač ne jamči ti da ćeš biti dobar agent. Nekad su agenti samo dogovarali ugovore, a sada moraju davati financijske savjete, raditi marketing, publicitet i, ako sve to ne možeš, nestat ćeš s tržišta. Događa se da se javlja sve više igrača koji vele da će im menadžer biti majka, otac, brat, prijatelj i da ne trebaju agenciju, no takvi obično prođu loše i u karijeri ostanu bez 20-30 milijuna USD.

Kada se priča o poslu sportskog menadžera, prvo čega se ljudi sjete jest film “Jerry Maguire” s Tomom Cruiseom i Cubom Gooding Jr. koji glumi igrača američkog nogometa koji na agentovo pitanje što mogu učiniti za tebe odgovara sa, sad već slavnom frazom: “Show me the money.” Govore li to i našim sugovornicima njihovi klijenti, barem kao vic?

– Govore nam cijelo vrijeme – veli Alexis, a uskače Giorgios:

– I to ne kao šalu.

A sportaši si to dopuštaju jer je konkurencija među agentima nesmiljena pa Alexis ističe:

– Nadmetanje za nove igrače vrlo je žestoko, a nekad zna biti i prljavo, zbog čega mi i izgubimo nekog klijenta, ali se mi ponosimo što ne prelazimo na mračnu stranu. Uostalom, NBA tržište, 90 posto tih igrača, kontrolira 6-7 najvećih agencija.

Među njima je i Klutch Sports Group (Ben Simmons, Anthony Davis, Draymond Green...) koju je osnovao Rich Paul i to LeBronovim novcem.

Foto: Reuters/Pixsell

– LeBron je prilično uključen u sve i trudi se da njegov prijatelj i suigrač iz srednjoškolskih dana bude što uspješniji – ističe Alex.

Da u sportu nema toliko novca, ne bi bilo ni sportskih agenata.

– Sportaši su kompetitivni ljudi jer, da nisu takvi, ne bi bili uspješni. No, kao takvi oni i stalno broje nečiji tuđi novac i stalno se pitaju zašto netko, tko nije bolji od njih, više zarađuje i onda im moramo objasniti da, barem kada je NBA u pitanju, nije svaka godina jednako ekonomski povoljna – objašnjava Alexis, kojeg smo pitali i koliko je teško prihvatiti kada klijent želi promijeniti agenta ili agenciju:

– To vam padne teško jer mi za njih teško radimo, trudimo se biti iskreni kao da smo članovi obitelji, no i to je dio ovog posla. Uostalom, u današnje vrijeme klinci traže instant- potvrdu, rezultat preko noći i onda takve ne možemo zadržati. Kao ni one koje netko drugi hrani lažima.

– Nije nama problem ako se netko pojavi i kaže našem igraču da je on bolji agent i u to ga uvjeri, nego je problem ako se netko pri tome koristi neetičnim sredstvima. No, Octagon nikad nije prelazio na tamnu stranu ovog posla,a i neće – dodao je Giorgos.

A najbolji primjer za to jest obitelj Curry, o čijoj vjernosti Alexis kaže:

– Moj je gazda bio agent Stephenovu ocu Dellu Curryju, a mi smo sada agenti obojici braće. To je obiteljski odnos već 30 godina. Ista je stvar i s Giannisom jer se brinemo o njegovoj braći, od kojih jedan igra u Panathinaikosu, drugi u Dallasu, a najmlađi je još srednjoškolac.

– Naš je najveći uspjeh to što je većina naših klijenata s nama od svoje 14, 15 godine – poentirao je Marko Jelić.

>>> Pogledajte nastup hrvatske klape na NBA utakmici