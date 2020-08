Slavni Talijan svjedočio čudu: Otići ću u Međugorje i zahvaliti za sve

Najbolje priče na velikim natjecanjima baš su one o malim akterima. Uvjerili smo se u to 2018. godine na Svjetskom nogometnom prvenstvu kada je mlada Hrvatska došla do finala, a sada mala Atalanta traži svoj put prema slavi jer u svojoj je debitantskoj sezoni u Ligi prvaka dogurala do četvrtfinala gdje se sastaje s PSG-om. Momčad iz Bergama pokušat će ispisati povijest svog, ali i talijanskog nogometa.

Baš su momci trenera Giana Piera Gasperinija ove sezone proživjeli svašta. Pandemija koronavirusa najviše je zahvatila područje oko njihova grada, gledali smo konvoje umrlih koje su odvozili iz bolnica, gledali smo karantene po Italiji, ali i čudo koje su ti nogometaši radili na terenu. Čudo kojem se i sami čude.

I predsjednik Atalante Antonio Percassi u intervjuu za talijanski La Gazzetta dello Sport rekao je:

– Kakva je ovo spektakularna godina. Čini se nestvarno. Otići ću u Međugorje zahvaliti za sve, ali i pomoliti se da se tragedija poput one u Bergamu polako zaustavi.

A hoće li se san nogometaša iz Bergama nastaviti i hoće li doći do polufinala u najčudnijoj sezoni Lige prvaka u povijesti, vidjet ćemo u srijedu (21 sat).

Ekspresno i atraktivno

Naime, zbog pandemije koronavirusa dugo se vijećalo o tome hoće li se elitno natjecanje uopće i nastaviti. No ono je čelnicima Uefe bilo prioritetno tako da sada gledamo završnicu u obliku finalnog turnira na kojemu će osam momčadi igrati u istom gradu i sve to na jednu utakmicu. Nogometna Liga prvaka zato je ovog ljeta prava poslastica.

Domaća prvenstva završila su i, dok ne krenu nova, tu je samo elita. Nažalost, sve utakmice bit će bez gledatelja, ali zato će barem biti ekspresne i dosta atraktivne jer igraju se u razmaku od nekoliko dana.

U četvrtfinalu će zaigrati Atalanta i PSG, RB Leipzig i Atlético Madrid, Barcelona i Bayern te Manchester City i Lyon, a utakmice će se igrati u četiri uzastopna dana od 12. do 15. kolovoza. Sve utakmice igrat će se u Lisabonu na stadionima Benfice (Estádio da Luz) i Sportinga (Estádio José Alvalade). Polufinala su na rasporedu 18. i 19. kolovoza, a finale 23. kolovoza na stadionu Luz.

Novitet je i da će momčadi moći izvršiti pet zamjena.

A tko će se bolje snaći na tom mini turniru u Lisabonu, teško je reći. Iako je prvi četvrtfinalni par pravi primjer velikog nerazmjera, Atalantu se nikako ne smije podcijeniti.

Momčad u kojoj igra i hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, prema Transfermarktu vrijedi 261,7 milijuna eura, najbolji strijelac im je Josip Iličić (pet pogodaka u Ligi prvaka), a ako se u obzir uzme i činjenica da su debitanti, šanse protiv PSG-a su im vrlo malene. Pariška momčad s druge strane, procjenjuje se na 788,45 milijuna eura. Najbolji strijelci su im Mauro Icardi i Kylian Mbappé (pet pogodaka), a posljednji su put ovako daleko dogurali u sezoni 1994./95. kada su došli do polufinala. Ako sada nemaju sjajnu priliku, barem na papiru, ne znamo kada će je imati.

Samo tri utakmice do slavlja

– Tko bi mogao zamisliti da će stići ovako daleko? U njihovoj prvoj sezoni u Uefinoj Ligi prvaka, nakon stravičnog početka, bilo je nemoguće zamisliti Atalantu da prolazi grupnu fazu. Sada, uz samo tri pobjede, mogli bi biti prvaci. Ako bude njihov dan, Atalanta može pobijediti bilo koga – rekao je za Uefinu stranicu Atalantin reporter Vieri Capretta.

No i ne bude li njihov dan, simpatije nogometnog svijeta već su pokupili. A kada se k tome doda da je nerazmjer kod ove dvije momčadi najveći kad je u pitanju novac koji se troši na plaće i igračka pojačanja, Atalanta je već moralni pobjednik.

Analizirajući plaće igrača, La Gazzetta dello Sport je zaključila da Neymar godišnje zaradi koliko i cijela momčad Atalante. Naime, brazilski napadač ima godišnju plaću od 36 milijuna eura, dok su kod Atalante naplaćeniji Papu Gomez, Josip Iličić i Duvan Zapata, koji zarađuju 1,2 milijuna eura po sezoni.

Za kraj dodajmo i moguće postave za utakmicu:

Atalanta: Sportiello; Palomino, Tolói, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Malinovskyi; Zapata

PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar.

Atalanta – PSG, srijeda, 21 sat

RB Leipzig – Atlético Madrid, četvrtak, 21

Barcelona – Bayern, petak, 21

Manchester City – Lyon, subota, 21

Utakmice četvrtfinala igrat će se u četiri uzastopna dana u Lisabonu na stadionima Benfice (Estádio da Luz) i Sportinga (Estádio José Alvalade).