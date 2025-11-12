Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina danas (srijeda) u 11.30 na Stadionu Branko Čavlović Čavlek u Karlovcu utakmicom protiv Gruzije počinje kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo. Našu selekciju s klupe vodi izbornik Siniša Oreščanin. U našoj skupini tzv. Kvalifikacijskog kruga (Qualifying round) danas se igra još jedna utakmica, Srbija – Gibraltar, od 13:45 na igralištu NK Lučko.

Natjecanje u ovoj skupini traje do 18. studenog, za kada su predviđene dvije utakmice u isto vrijeme, od 11:30: Gibraltar – Gruzija u Lučkom i Hrvatska – Srbija na stadionu Rudeša u Zagrebu. Tajming je naravno nezgodan, ali na Uefin raspored nije se moglo utjecati: utakmica Hrvatska – Srbija igrat će se na državni blagdan, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Utakmica će se igrati bez gledatelja.

Uzevši u obzir zbivanja posljednjih dana u Hrvatskoj, MUP, HNS i Uefa suglasili su se da se zbog visokog sigurnosnog rizika utakmica Hrvatska – Srbija igra bez gledatelja. To je naravno presedan u natjecanjima mladih kategorija, no očito i nužna sigurnosna mjera; Hrvatski nogometni savez je domaćin turnira i ne smije si dozvoliti bilo kakav propust, osobito ne sigurnosni. Inače, dvije prvoplasirane reprezentacije iz ove skupine plasirat će se u tzv. Elitno kolo kvalifikacija.