Igor Bišćan sasvim otvoreno: Ne vjerujem da bi Modrić to napravio, to bi me baš iznenadilo

Nakon odlaska iz Dinama Igor Bišćan malo se pritajio, slabo se pojavljuje u medijima, a trenutačno trenira u Kataru. Na čelu je Al Ahli Dohe, koji zauzima devetu poziciju u prvenstvu.

U bespućima interneta pojavio se jedan njegov intervju koji je dao za BOYLE Sports. S obzirom na to da su ga kontaktirali kao legendu Liverpoola, jasno je da su redsi bili glavna tema, iako je govorio i o Hrvatskoj, Luki Modriću...

Prvo je govorio o Trentu Alexandru-Arnoldu koji se u dresu Reala vratio na Anfield i dobio zvižduke.

- Žao mi je Trenta, stvarno. On je učinio puno za Liverpool i, naravno, mnogo je i dobio od kluba. Oduvijek je postojala posebna veza između njega i kluba, i završiti na takav način, s takvim ishodom, jednostavno nije dobro ni za njega ni ni za koga drugoga. No, vjerujem da će se situacija smiriti s vremenom i da će ljudi shvatiti da bi svaki igrač, u nekom trenutku, želio isprobati nešto novo. Ne postoji lak izlaz iz takvih situacija, niti postoji nježno rješenje za takve okolnosti. Mislim da će ljudi to razumjeti, a sljedeći put kad se vrati na teren, reakcija prema njemu bit će potpuno drugačija.

Upitan za neke igrače Liverpoola koji ga oduševljavaju, istaknuo je Dominika Szoboszlaija.

- Dominik Szoboszlai je izvanredan igrač. Njegove kvalitete su toliko impresivne da bi ga vjerojatno svaka momčad na svijetu željela imati. Može igrati na nekoliko pozicija, može obavljati i defenzivne zadatke, vršiti pritisak, biti agresivan, izvoditi prekide i napadati protivnički šesnaesterac. On je prava prijetnja za bilo koju obranu, trči cijelo vrijeme i uz to je i vrlo atraktivan. Real Madrid bi svakako mogao biti zainteresiran, jer njegove sposobnosti omogućuju mu da igra u bilo kojem klubu na svijetu.

Virgil van Dijk suočio se s nekim kritikama, Igor je stao u njegovu obranu.

- Po mom mišljenju, Virgil van Dijk je jedan od, ako ne i najbolji branič koji je ikada igrao nogomet. Ako pogledate njegovu karijeru i postignuća, način na koji je dominirao, mislim da nikada nismo vidjeli nekog poput njega. Na primjer, prije nekoliko utakmica zabio je pobjednički gol protiv Atletica i tada je ponovno dobivao pohvale kao jedan od najboljih braniča. No, kada momčad ne igra dobro, kao što je to bilo u posljednje vrijeme, svi počnu dovoditi u pitanje glavnog igrača. No, van Dijk nije problem, on je previše dobar da bi bio problem. Ne možete dovoditi u pitanje kvalitetu igrača koji je godinama najbolji. Njegov liderstvo i kvalitete su na istoj razini kao prošle godine i svih prethodnih godina. Njegova igra nije samo rezultat njega kao pojedinca, već i momčadi. Naravno, u obranama nije sam, no kada on igra, sve izgleda lakše nego što zaista jest.

Bišćan je hvalospjevima govorio o Luki Modriću, kapetanu naše reprezentacije.

- Luka Modrić je jednostavno nevjerojatan. Jako smo ponosni na njega, ne samo što još uvijek igra, već jer čini razliku u Milanu, jednom od najboljih klubova na svijetu, koji je sigurno i jedan od najpoznatijih. To samo pokazuje koliko je dobar, koliko je velik i koliko je važan. Ne bi me čudilo da nastavi igrati i sljedeće sezone. Ma čak i one iza toga jer je fantastično tjelesno spreman. Kada ga gledate na terenu, ne možete vidjeti njegovu dob, čak i kad igra za reprezentaciju, uvijek je među najboljima. To je zaista nevjerojatno.

Pisalo se da je Luka jedan od suvlasnika Swanseaja te da bi mogao zaigrati za taj klub.

- Može li igrati za Swansea? Tko zna, no iznenadio bih se kad bi on to napravio, ne mogu zamisliti da igra za Swansea.

Sljedeće godine je Svjetsko prvenstvo, Bišćan se i na to osvrnuo.

- Veliki favoriti su, kao i obično, Engleska, Francuska i Španjolska. Međutim, nogomet je nepredvidljiv, iako su ove zemlje uvijek favoriti. Njemačka trenutačno ne izgleda dobro, a Italija se mora još kvalificirati. Uvijek se nadam da će Hrvatska ponoviti uspjeh iz Rusije. Također, Argentina je i dalje u dobroj formi nakon osvojenog Svjetskog prvenstva u Kataru. Naravno, uvijek je tu Lionel Messi koji ima onu magiju zbog koje sve izgleda moguće. Iako Brazilci nisu trenutačno u najboljoj formi, nikada ih ne treba otpisati. Za Hrvatsku i Luku Modrića polufinale bi bilo nevjerojatno, i siguran sam da bi svaka osoba u Hrvatskoj bila presretna ponovnim polufinalom. zaključio je Bišćan.