Slavni nogometaš visok je samo 163 cm i zbog toga mu se ovako rugaju

Jedan od najboljih igrača Napolija Lorenzo Insigne sa 163 centimetra visine spada među najniže profesionalne nogometaše. 26-godišnjem reprezentativcu Italije zbog toga se često rugaju, ali on sve podnosi s osmijehom.

Insigne često dobije najvišeg dječaka dok momčadi izlaze na travnjak pa to nekome može izgledati smiješno. Tako je bilo i ovoga vikenda na San Siru protiv Milana (0:0). Dva dječaka visine gotovo kao nogometaš Napolija izlazi su na teren, a Insigne je shvatio o čemu se radi i zagrlio ih.

When the Italian national team gave Lorenzo Insigne the tallest mascot 😂😂 pic.twitter.com/CutojTobRs — SPORTbible (@sportbible) March 28, 2018

LMAO THE MASCOT IS THE SAME HEIGHT AS INSIGNE SCREAMING pic.twitter.com/ykKYBNwrrg — 心 (@KeitaFutbol) March 30, 2018

Whoever organises that the tallest mascot stands next to Lorenzo Insigne deserves a medal! 🙈🤣



The 26-year-old was always told he was too short to play football...how wrong they were. #Azzurri 💪 pic.twitter.com/JDCqM9CymK — Yahoo Sport UK (@YahooSportUK) March 25, 2018

Insigne with that face expression: "You did it again, didn't you? 😂💙😊 #MilanNapoli pic.twitter.com/Xfse6k2g8K — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) April 15, 2018

- Svi su mi govorili da sam talentiran, ali sam prenizak. Već sam razmišljao da se ostavim nogometa, no onda me Napoli pozvao na probu - rekao je Insigne koji je unatoč nedostatku visine zabio 47 golova za svoj klub. Poznat je po borbenosti i srčanosti, a to može nadoknaditi svaki nedostatak.