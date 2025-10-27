Slavni nogometaš se ozlijedio dok je izvodio penal, nije slavio gol nego je plakao

Vezni igrač talijanskog prvaka Napolija Belgijanac Kevin De Bruyne zadobio je u susretu protiv Intera ozljedu desnog bedra i očekuje se da će izbivati ​​nekoliko mjeseci

Napoli je objavio kao belgijski reprezentativac ima rupturu mišića stražnje strane bedra, dodavši kako je "igrač već započeo rehabilitaciju", bez daljnjih detalja.

Talijanski mediji navode kako će De Bruyne propustiti najmanje dva natjecateljska mjeseca. De Bruyne se ozlijedio u subotu u pobjedi 3-1 protiv Intera. Stradao je u 33. minuti prilikom izvođenja jedanaesterca. Nije slavio gol, nego je zaplakao od boli.

Otkad se pridružio Napoliju kao slobodan igrač, 34-godišnji Belgijanac postigao je četiri gola u osam ligaških utakmica i upisao dvije asistencije u Ligi prvaka.

Napoli trenutačno vodi na ljestvici sa 18 bodova, koliko ima i Roma na drugom mjestu, ali uz slabiju razliku pogodaka. U Ligi prvaka Napoli je na 23. poziciji s tri boda.