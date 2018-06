Slavni nogometaš pokušao proslaviti gol, ali je ispala katastrofa: 'Zašto sam tako glup?'

Napadač Belgije Michy Batshuayi nasmijao je sinoć sve navijače kod proslave pobjedničkog gola protiv Engleske (1:0) u trećem kolu Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Nakon što je Adnan Janujaz zabio u 51. minuti, Batshuayi je uzeo loptu i napucao je želeći potvrditi gol. No, pogodio je vratnicu nakon čega mu se lopta odbila u glavu i zamalo ga nokautirala. Naravno, postao je hit na društvenim mrežama.

Thank you Batshuayi for this #ENGBEL pic.twitter.com/yWVFlPViW9