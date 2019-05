Slavni hrvatski sportaš šokirao: Bio sam alkoholičar, triput sam se liječio...

Kanu klub Končar može se pohvaliti da su njegovi članovi na nedavnom Europskom prvenstvu u Sloveniji osvojili sve hrvatske medalje. Emil Milihram osvojio je zlatnu i dvije brončane medalje, Igor Gojić osvojio je dvije brončane te Ivan Tolić i Luka Obadić po jednu brončanu medalju.

– Lagao bih kada bih rekao da nisam očekivao zlatnu medalju. Stazu na rijeci Soči poznajem kao svoje dvorište, znam svaku travku tamo. Ne samo što sam tu često nastupao, nego sam često i trenirao. Zanimljivo je da sam svoju prvu veliku medalju osvojio baš na toj stazi 1999. Dakle prije 20 godina – istaknuo je Milihram.

U karijeri je osvojio šest svjetskih i šest europskih zlatnih medalja. Svi se pitaju zašto nema nijednu olimpijsku, a odgovor je jednostavan.

– Moje discipline nema u programu Igara. I nije mi žao što sam izabrao baš tu disciplinu. Osvojio sam u karijeri sve što se moglo osvojiti osim medalje u sprintu. Bio sam nekoliko puta blizu, ali nije mi uspjelo – rekao je Emil.

Za njega je sezona završena.

– Da, ovo je bilo zadnje natjecanje. Sad moram vidjeti što ću dalje. Ne što se tiče sporta, nego svoje egzistencije. Naime, vjerojatno ću ostati bez novčanih sredstava jer više neću biti sportaš prve kategorije. To što neću biti sportaš prve kategorije nije do mene, nego do pravila. A pravila kažu da mora biti najmanje 12 sportaša u disciplini u kojoj se natječeš, a nas je sada na Europskom prvenstvu bilo samo osam – rekao je Emil.

Prije tri godine oprostio se od bavljenja sportom.

– Opraštao sam se nekoliko puta. I vratio sam se – istaknuo je Emil.

Koji su bili razlozi prekida?

– Zdravstvene prirode... Ma, nemam što kriti. Imao sam problema s alkoholom. Bio sam ovisnik. Triput sam se liječio u bolnici. I uspio sam se na kraju izvući. I to sam, bez pomoći sa strane. Jesam li uspio? Mislim da je ova zlatna medalja na Europskom prvenstvu dokaz da sam uspio – zaključio je Emil Milihram.