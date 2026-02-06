Službeno i potpisano: Ništa od Dinama, Adriano Jagušić pozirao u novom dresu u Grčkoj

Gotovo je, potpisano i službeno. Nakon što je u popodnevnim satima petka uspješno odradio liječnički pregled u Ateni, Adriano Jagušić (20) stavio je potpis na ugovor života. Mladić iz Kloštra Vojakovačkog obvezao se na vjernost grčkom velikanu Panathinaikosu na četiri i pol godine, čime je Slaven Belupo realizirao najveći transfer u svojoj povijesti.

Koprivnički prvoligaš ovim je poslom srušio sve klupske rekorde. Na račun ‘Farmaceuta’ sjest će fiksna odšteta od čak 5,2 milijuna eura, uz dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse. Povrh svega, Slaven je osigurao i izdašnih dvadeset posto od idućeg Jagušićevog transfera, što bi u budućnosti moglo donijeti još milijune i potvrđuje koliko u klubu vjeruju u njegov potencijal.

A sve je moglo biti drugačije da je zagrebački Dinamo bio izdašniji. Dugo se činilo kako je Maksimir njegova iduća destinacija, pogotovo jer je Jagušić proveo dio omladinskog staža u plavom dresu. Međutim, ponuda koju je na stol stavio predsjednik Zvonimir Boban nije zadovoljila apetite Koprivničana. Dinamo je nudio oko 1,75 milijuna eura fiksno, što bi s bonusima naraslo na oko 2,5 milijuna, no Slaven je tražio minimalno tri milijuna eura odmah. Panathinaikos je tu vidio svoju priliku i reagirao ponudom koju je bilo nemoguće odbiti.

Dolazak u Atenu bio je izričita želja proslavljenog trenera Rafe Beniteza, koji je osobno razgovarao s Jagušićem i uvjerio ga u projekt kluba. Da su ga Grci silno željeli, pokazuje i podatak da su po njega u Zagreb poslali privatni zrakoplov kako bi sve bilo riješeno prije isteka prijelaznog roka. Jagušić, koji će nositi broj 88, stiže u jedan od najuspješnijih grčkih klubova, a u svlačionici će ga dočekati i poznato lice, hrvatski branič Tin Jedvaj. U dresu Slavena upisao je 67 nastupa uz 16 golova i deset asistencija, dok je ove sezone posebno impresionirao sa sedam golova i šest asistencija u HNL-u.