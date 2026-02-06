Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSAO JE GOTOV

Službeno i potpisano: Ništa od Dinama, Adriano Jagušić pozirao u novom dresu u Grčkoj

privatni album
Autor
Patrik Mršnik
06.02.2026.
u 20:44

Kraj je sage koja je trajala tjednima. Mladi dragulj hrvatskog nogometa, Adriano Jagušić, i službeno je postao novi igrač grčkog velikana Panathinaikosa, ostavivši Dinamo praznih ruku u povijesnom transferu za Slaven Belupo.

Gotovo je, potpisano i službeno. Nakon što je u popodnevnim satima petka uspješno odradio liječnički pregled u Ateni, Adriano Jagušić (20) stavio je potpis na ugovor života. Mladić iz Kloštra Vojakovačkog obvezao se na vjernost grčkom velikanu Panathinaikosu na četiri i pol godine, čime je Slaven Belupo realizirao najveći transfer u svojoj povijesti.

Koprivnički prvoligaš ovim je poslom srušio sve klupske rekorde. Na račun ‘Farmaceuta’ sjest će fiksna odšteta od čak 5,2 milijuna eura, uz dodatnih 800 tisuća eura kroz bonuse. Povrh svega, Slaven je osigurao i izdašnih dvadeset posto od idućeg Jagušićevog transfera, što bi u budućnosti moglo donijeti još milijune i potvrđuje koliko u klubu vjeruju u njegov potencijal.

A sve je moglo biti drugačije da je zagrebački Dinamo bio izdašniji. Dugo se činilo kako je Maksimir njegova iduća destinacija, pogotovo jer je Jagušić proveo dio omladinskog staža u plavom dresu. Međutim, ponuda koju je na stol stavio predsjednik Zvonimir Boban nije zadovoljila apetite Koprivničana. Dinamo je nudio oko 1,75 milijuna eura fiksno, što bi s bonusima naraslo na oko 2,5 milijuna, no Slaven je tražio minimalno tri milijuna eura odmah. Panathinaikos je tu vidio svoju priliku i reagirao ponudom koju je bilo nemoguće odbiti.

Dolazak u Atenu bio je izričita želja proslavljenog trenera Rafe Beniteza, koji je osobno razgovarao s Jagušićem i uvjerio ga u projekt kluba. Da su ga Grci silno željeli, pokazuje i podatak da su po njega u Zagreb poslali privatni zrakoplov kako bi sve bilo riješeno prije isteka prijelaznog roka. Jagušić, koji će nositi broj 88, stiže u jedan od najuspješnijih grčkih klubova, a u svlačionici će ga dočekati i poznato lice, hrvatski branič Tin Jedvaj. U dresu Slavena upisao je 67 nastupa uz 16 golova i deset asistencija, dok je ove sezone posebno impresionirao sa sedam golova i šest asistencija u HNL-u.
Ključne riječi
Slaven Belupo Dinamo Adriano Jagušić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!