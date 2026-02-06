Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRENUTAK ZA POVIJEST

VIDEO Pogledajte kako je izgledao izlazak Hrvatske na otvaranju Zimskih OI

Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
06.02.2026.
u 21:52

Nažalost, kako natjecanja u alpskom skijanju za naše skijašice i skijaše počinju tek u drugom tjednu olimpijskih nadmetanja, šestero hrvatskih predstavnika (Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić, Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš) je propustilo svečano otvaranje

Na povijesnom prvom svečanom otvaranju Olimpijskih igara koje je simultano održano na četiri različite lokacije u Milanu, Cortini d'Ampezzo, Predazzu i Livigniju, hrvatska delegacija je bila sastavljena od ukupno 17 članova, od čega su osmero bili natjecatelji, predvođeni stjegonošama: Valentinom Aščić na milanskom stadionu Giuseppe Meazza i Matijom Legovićem u Cortini.

Uz Valentinu, na milanskoj svečanosti su San Sirom prodefilirali i njena kolegica iz reprezentacije brzog klizanja na kratkoj stazi Katarina Burić, njihov kolega iz reprezentacije Ivan Martinić koji je na ovim Igrama u ulozi vođe ekipe i servisera te Valentinin i Katarinin trener, Nizozemac Benny Bruggemans. Izlazak Hrvatske pogledajte OVDJE.

U Cortini su uz stjegonošu bili preostalih dvoje članova biatlonske reprezentacije, Krešimir Crnković i Anika Kožica, šef olimpijske misije Milano-Cortina 2026. Damir Šegota, članica misije Diana Kozniku Anzulović te pomoćni trener u biatlonskoj reprezentaciji Boštjan Lekan, dok su s tribine svečanost pratili serviseri u biatlonskoj reprezentaciji Davor Grgić i Nenad Šmehil te liječnik delegacije dr. Igor Borić.

U mimohodu je sa sedmero članova najbrojnija bila delegacija u Predazzu, gdje su se predstavili članovi nordijskog dijela reprezentacije, trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol te trkač Marko Skender, a uz njih su bili vođa ekipe Dragan Naglić, trener Zoran Skender, pomoćna trenerica Gabrijela Skender i serviser Aleš Gros.

Nažalost, kako natjecanja u alpskom skijanju za naše skijašice i skijaše počinju tek u drugom tjednu olimpijskih nadmetanja, šestero hrvatskih predstavnika (Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić, Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš) je propustilo svečano otvaranje, jer će u Cortinu i Bormio doputovati neposredno prije svojih natjecanja.
Ključne riječi
Hrvatska Zimske olimpijske ige ZOI 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
EX
expiralitozo
22:07 06.02.2026.

Mala, ali veličanstvena ekipa pravih sportskih velikana. OI su vrh vrhova svake sportske karijere i zato im želim svaku sreću, jer je ona, uz vještinu, itekako potrebna.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-05/PXL_XIH_280126_145481670.jpg
DANAS OTVARANJE

Svečano otvaranje Igara prvi put u povijesti na više lokacija, a iza svega stoji čovjek čiji su roditelji iz Splita

Glavna je posebnost ove ceremonije to što se neće održati samo na jednoj lokaciji. Glavna pozornica bit će velebni stadion San Siro u Milanu, dok će se dijelovi svečanosti istodobno održavati i na nekoliko skijališta diljem sjeverne Italije – u sudomaćinu Cortini d'Ampezzo, Livignu u Valtellini te Predazzu u pokrajini Trento, stoga je riječ o prvoj svečanosti otvorenja u povijesti Olimpijskih igara koja će se odvijati na više lokacija.

Zagreb: Premijerno prikazan kratkometražni film Ivice Kostelića "Freedom"
Premium sadržaj
3
Olimpijska priča

Ivica Kostelić: Zaštitari nas nisu pustili kada smo sletjeli u SAD, a mama ih je suznih očiju molila

– Kako su se te Igre odvijale samo pet mjeseci nakon terorističkog napada na New York, kontrole su bile prilično stroge. Kad su nam zaštitari rekli da nas ne mogu pustiti, mama ih je suznih očiju molila govoreći da joj je kći osvojila olimpijsko zlato. No zaštitari su i dalje bili neumoljivi sve dok ljudi koji su bili oko nas nisu rekli policajcima da smo obitelj olimpijske pobjednice i da bi nas trebali pustiti da vidimo kako preuzima medalju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!