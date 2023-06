Slavna tenisačica nestala poslije agonije: Izbacili su je iz sporta i prekinula je brak s bogatašem

Poznata rumunjska tenisačica Simona Halep proživjela je vrlo tešku godinu u kojoj su joj se naredale mnoge grozne stvari. Zbog dopinške afere izbačena je iz tenisa, prije 11 mjeseci razvela se od rumunjskog milijardera Tonija Juruca, a potom je nestala iz fokusa javnosti.

- Simona Halep razvest će se od rumunjskog tajkuna Tonija Juruca nakon manje od godinu dana braka - vijest je koja je potresla cijelu Rumunjsku. Miljenica države i bogati poduzetnik shvatili su da možda ipak nisu jedno za drugo. Velika ljubav završila je neočekivano brzo. No, nedugo nakon toga uslijedio je novi šok. Simona je pozitivna na rodadustat i nagađa je li joj možda netko namjestio, radi se o nedozvoljenoj supstanci.

To je važno zbog prijenosa kisika kroz krvotok, pa mišići mogu biti dulje u napetosti. To je jedna od tvari za poboljšanje performansi jer omogućuje odgađanje umora, što utječe na bolje rezultate kada dođe do velikih fizičkih napora. Ilegalna tvar pronađena je u uzorku A, a potom i u uzorku B, koji su pokazali isti rezultat. U oba uzorka (A i B) pronađena je nedopuštena tvar rokadustat. Lijek je protiv anemije, a potiče stvaranje hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca.

Dok se ne odluči o njenoj kazni, Halep se ne može natjecati. Za sada je izbačena iz tenisa, a pitanje je koliko dugo. Bivša najbolja svjetska igračica i Grand slam pobjednica nalazi se u vrlo teškoj situaciji i tvrdi kako je ITF uskraćuje pravo da joj sudi neovisno sudstvo.

Inače, Simona i Juruc vjenčali su se 15. rujna 2021., a već nekoliko dana prije prve godišnjice braka stigla je vijest koja je mnoge šokirala. Sada, nešto više od godinu dana kasnije, izbrisala je sve fotografije s vjenčanja s milijarderom.