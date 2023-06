Pehistični Gaćina: Ovo je već 12. put da mi se u karijeri događa ova ista ozljeda

Nakon što su njegovi nastupi u eliminacijskom dijelu natjecanja sugerirali da je jedan od kandidata za odličje - a bila bi mu to prva pojedinačna medalja na najvećim natjecanjima - AndreJ Gaćina se u polufinalu Europskih igara sučelio ne samo s jako dobrim suparnikom nego i s ozljedom.

- Ovo je već 12. put da mi se događa ozljeda u toj regiji a ozlijedio sam aduktor. To je doista peh s obzirom na to da sam, s obzirom tko je ostao u turniru, mogao osvojiti zlato. Nešto slično dogodilo mi se na Olimpijskim igrama u Riju kada. Sat vremena prije meča s Englezom, s kojim dobro igram, leđa su me potpuno presjekla i nisam se mogao micati. Tako je meč izgledao kao i ovaj. Katastrofa.

Tim je riječima opisao Andrej ono što je bio u stanju odigrati protiv nove velike nade svjetskog stolnog tenisa, 16-godišnjeg Francuza Felixa Lebruna, momka od kojeg je stariji čak 21 godinu. A konačnih 0:4 u setovima (9:11, 4:11, 3:11, 11:13) bitno je odredila ograničenost kretnji kod hrvatskog reprezentativca.

- Dogodila mi se ruptura mišića, centimetar s centimetar, i pokušali smo sve napraviti da se mogu kretati no nismo uspjeli. A svaki malo brži pokret bio je kao da me netko nožem reže.

Kao fer sportaš, Gaćina nije htio ništa od zasluga oduzeti svom suparniku, francuskom tinejdžeru.

- Dečko je stvarno dobar. Pitanje je kako bi bilo da sam ja u potpunosti zdrav i da li bih ga i tada pobijedio. On i njegov tri godine stariji brat Alexis igraju drugačije. Igraju jako brzo, imaju jako puno različitih servisa i praktički se igra slobodno pa se tome teško prilagoditi. Obojica će u narednih 10-15 godina biti top pet igrači u Europi.

A Andrej je upravo sa starijim bratom Lebrunom (Alexis) trebao igrati meč za broncu ali ga je unaprijed predao.

- Trener Neven Karković i ja smo se dogovorili da nema smisla igrati i potencijalno pogoršati ozljedu a u rujnu imamo timsko Prvenstvo Europe.

U tom smislu Gaćina neće igrati niti timski dio Europskih igara koje je, ionako, kao stvoreno za mlađu gardu.

- Ako neću igrati za medalju onda nema smisla niti da igram ekipno, no tu su mlađi dečki, na kojima reprezentacija ostaje.