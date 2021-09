Slavna sportašica optužila institucije: Zatvorili ste oči kad je stotine nas zlostavljao!

Ponajbolja gimnastičarka svijeta Simone Biles je emotivnim svjedočenjem u američkom Senatu optužila FBI za zataškavanje i "zatvaranje očiju" dok ju je Larry Nassar zlostavljao, kao i stotine drugih sportašica.

- Nismo uspjeli i zaslužujemo odgovore. Zaista se čini da je i FBI uključen u zataškavanje, kao i čelništvo Američkog gimnastičkog savez - rekla je Biles pred Odborom za pravosuđe Senata, gdje se pojavila s još tri sportašice - Aly Raisman, McKayla Maroney i Maggie Nichols.

Biles (24) je vlasnica čak 32 olimpijske i svjetske medalje.

Foto: Graeme Jennings - Pool via CNP/DPA/PIXSELL United States Olympic gymnast Simone Biles testifies during a Senate Judiciary hearing about the Inspector General's report on the FBI's handling of the Larry Nassar investigation on Capitol Hill, Wednesday, Sept. 15, 2021, in Washington. Nassar was charged in 2016 with federal child pornography offenses and sexual abuse charges in Michigan. He is now serving decades in prison after hundreds of girls and women said he sexually abused them under the guise of medical treatment when he worked for Michigan State and Indiana-based USA Gymnastics, which trains Olympians. Credit: Graeme Jennings / Pool via CNP /DPA/PIXSELL

Do istrage u Senatu je došlo nakon što je glavni inspektor Ministarstva pravosuđa Michael Horowitz u srpnju izdao oštro izvješće u kojem je FBI osuđuje zbog neuspjeha u istrazi zlostavljanja sportaša, te zbog niza pogrešaka koje su dopustile da se zlostavljanje nastavi mjesecima nakon prvotnog otkrića.

Horowitz će također svjedočiti u srijedu, kao i direktor FBI-a Chris Wray, za kojeg se očekuje da će se suočiti s oštrim ispitivanjem senatora zbog čega njegovi agenti koji su loše vodili istragu nikada nisu krivično gonjeni zbog toga.

Istraga FBI -a protiv glavnog liječnika gimnastičkog saveza Nassara započela je u srpnju 2015., nakon što je predsjednik i izvršni direktor američke gimnastike Stephen Penny prijavio optužbe terenskom uredu FBI-a u Indianapolisu i agentima dostavio imena tri žrtve spremne na razgovor.

Nassar je osuđen na 60 godina zatvora 2017. zbog posjedovanja i distribuiranja dječje pornografije, a potom je osuđen na čak 175 godina robije zbog seksualnog zlostavljanja stotine gimnastičarki, među kojima je bila i Biles.